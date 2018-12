Le Québécois retenu à Cuba condamné à quatre ans de prison

Toufik Benhamiche, ce Québécois retenu à Cuba depuis un an et demi, vient d'être condamné à quatre ans de prison, à la suite d'un deuxième procès. Une décision qu'il compte fermement porter en appel.

« Comme attendu, je me retrouve à nouveau condamné injustement par le Tribunal provincial de Ciego de Avila à une peine de quatre ans de privation de liberté », a écrit mercredi M. Benhamiche, dans un communiqué transmis par son épouse.

En 2017, lors d'une excursion touristique à Cayo Coco, l'homme a pris la barre d'un petit bateau, dans lequel se trouvait sa famille, lorsqu'il a dévié de sa course et heurté mortellement une touriste ontarienne, Jennifer Ann Marie Innis.

La défense de Toufik Benhamiche a toujours plaidé que ce dernier n'avait pas reçu assez d'instructions sur la manière de manoeuvrer l'embarcation dont il a perdu le contrôle.

Suite à une enquête et un premier procès, l'homme de 48 ans avait déjà reçu une sentence de quatre ans d'emprisonnement pour négligence criminelle, en 2017. Ce verdict et cette peine avaient toutefois été invalidés par le plus haut tribunal cubain, qui souhaitait qu'une deuxième enquête soit réalisée.

Le second procès s'est enclenché le 10 décembre dernier et a duré environ cinq heures. Une représentante du gouvernement canadien a assisté au procès, rapporte M. Benhamiche.

La sentence est tombée le 24 décembre. Toutefois, aucune mesure d'emprisonnement n'a encore été prise.

Appel de la décision

Toufik Benhamiche et son épouse, Kahina Bensaadi, affirment depuis le début de cette affaire que l'homme est victime d'une « injustice » et réclament que les autorités canadiennes prennent l'affaire en charge. Selon eux, le Tribunal provincial « nargue les lois, les preuves et les témoignages », afin de faire condamner coûte que coûte le Québécois.

Alors qu'il affirme vouloir porter la décision en appel, M. Benhamiche mentionne que cela implique sa rétention sur l'île durant une autre année au moins, soit six mois pour que la procédure d'appel soit traitée et six autres pour que son dossier soit à nouveau entendu au tribunal provincial.

Par ailleurs, M. Benhamiche portera plainte à la Cour suprême, car une juge se serait endormie pendant une vingtaine de minutes durant son procès.

Pour lui, si la sentence qui vient de tomber est confirmée, ce sera comme un emprisonnement de six ans, car cela fera bientôt deux années déjà qu'il ne peut quitter l'île des Caraïbes.

Son épouse, restée seule au Québec avec leurs deux filles, refuse de baisser les bras. « On ne cédera pas et nous continuerons à user de tous les recours jusqu'à ce que mon mari revienne en homme libre », a-t-elle écrit dans un courriel.