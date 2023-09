(Washington) Le chien du couple Biden, Commander, fraîchement rentré à la Maison-Blanche d’un stage de dressage, fait de nouveau parler mercredi après avoir une nouvelle fois mordu un agent du service de protection des hautes personnalités de l’État américain.

Agence France-Presse

Le berger allemand rebelle, arrivé comme chiot en 2021 avec le couple présidentiel, va devoir retourner à l’institut de dressage et montrer patte blanche pour réapprendre les bonnes manières après cet incident, au moins le 11e du genre.

Le président américain Joe Biden et son épouse Jill, ont emménagé en 2021 à la Maison-Blanche avec deux chiens, deux bergers allemands, Major et Champ, et ont adopté Commander (« Commandant ») après le décès de ce dernier.

Mais le canidé, qui a depuis pris ses quartiers dans la Maison-Blanche, a la mauvaise habitude de mordre.

Le dernier incident remonte à lundi soir, quand un agent est « entré en contact avec l’animal de compagnie de la première dame et s’est fait mordre » par Commander, a indiqué le responsable de la communication du « Secret Service », Anthony Guglielmi.

« L’agent a été soigné sur place par le personnel médical ».

Le couple Biden avait déjà annoncé dans l’été envoyer leur chien faire un stage de dressage, après que plusieurs morsures, dont une ayant conduit la victime à l’hôpital, eurent été révélées par la presse.

L’information provenait de documents du Secret Service, obtenus par le biais de demandes d’accès à l’information faites par l’organisation conservatrice Judicial Watch.

« Comme nous l’avons déjà fait remarquer, la Maison-Blanche peut constituer un environnement stressant pour les animaux domestiques », a rappelé la directrice de la communication de la première dame, Elizabeth Alexander, dans un communiqué à l’AFP.

« La famille du président continue à chercher des manières d’aider Commander à gérer l’environnement, souvent imprévisible, de la Maison-Blanche », a-t-elle poursuivi, rappelant leur grande « gratitude » à l’égard des agents et des employés de la Maison-Blanche.

Major, autre chien des Biden, avait aussi été brièvement envoyé en 2021 au Delaware, fief familial du président, pour suivre des cours de dressage après avoir mordu au moins un employé de la Maison-Blanche.

Sur recommandation de spécialistes, les Biden avaient dû finalement s’en séparer et le confier à des amis vivant « dans un environnement plus calme ».