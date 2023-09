(Washington) « Je crois qu’il a atterri dans mon jardin » : c’est ce qu’a calmement expliqué un habitant de Caroline du Sud au service d’appel d’urgence américain 911, après qu’un pilote militaire s’est éjecté de son F-35, selon un audio diffusé vendredi.

Agence France-Presse

L’affaire a à la fois amusé et choqué aux États-Unis : dimanche, une base militaire en Caroline du Sud avait appelé la population à l’aider à retrouver un avion de combat F-35 porté disparu. L’appareil est estimé à 80 millions de dollars.

Son pilote s’était éjecté et se portait bien, avait-elle ajouté, en restant mutique sur l’« incident » ayant provoqué le départ précipité du militaire.

Il s’avère que ce dernier a pu parler au téléphone avec le numéro d’urgence 911 grâce à l’habitant en question, selon plusieurs minutes de l’appel, diffusées vendredi par les médias aux États-Unis.

Le résidant essaie d’abord d’expliquer cette curieuse situation à une opératrice perplexe.

« On a un pilote dans la maison. Il dit qu’il s’est éjecté de l’avion. Et on voulait juste savoir si on pouvait nous envoyer une ambulance s’il vous plaît », dit cette personne.

« Pardon ? » réagit l’opératrice.

« On a un pilote. Dans la maison », répète le résidant. « Je crois qu’il a atterri dans mon jardin ».

Puis c’est le pilote lui-même qui s’exprime.

« Un avion militaire s’est écrasé. Je suis le pilote. Nous devons lancer les secours », dit-il. « Je ne sais pas où est l’avion. Il s’est peut-être écrasé quelque part. Je me suis éjecté », poursuit-il.

Lorsque l’opératrice lui demande ce qui a provoqué son arrivée en parachute, il dit que son avion a eu une « panne ».

Il explique également qu’il se sent bien et qu’il a juste mal au dos.

« Je viens d’arriver au sol en parachute. Pourriez-vous envoyer une ambulance s’il vous plaît ? », dit-il encore avant de lui demander si elle a été informée d’un écrasement d’avion dans la région.

Pas encore, lui répond-elle.

Les débris du F-35B Lightning II, fleuron de l’aéronautique américaine, ont finalement été retrouvés lundi en Caroline du Sud, 24 heures environ après sa disparition.