(New York) Une cambrioleuse récidiviste a été arrêtée dans la nuit de dimanche à lundi en train de subtiliser des cadeaux de Noël au domicile de Robert De Niro, a-t-on appris auprès de la police de New York.

Agence France-Presse

Les policiers de New York étaient en train de surveiller cette femme de 30 ans, « connue pour de nombreuses arrestations pour cambriolages », quand ils l’ont vue rentrer « par une porte de sous-sol présentant des signes d’effraction » dans une résidence du quartier huppé de l’Upper East Side à Manhattan, a indiqué un porte-parole de la police à l’AFP.

Il s’agissait de la résidence de Robert de Niro, le célèbre acteur américain né à New York et connu pour ses rôles dans des films mettant en scène sa ville, comme Taxi Driver ou Mean Streets.

Les policiers sont entrés et « ont découvert la femme à l’intérieur du salon » en pleine « tentative de subtiliser des biens », a ajouté le porte-parole.

D’après les médias ABC News et NBC News, la suspecte se servait même au pied du sapin de Noël, quand les policiers l’ont surprise. Elle a été arrêtée « sans incident », a dit la police. Selon NBC, c’est à ce moment-là que les policiers ont vu Robert De Niro apparaître « en peignoir », alerté par le bruit.

Âgé de 79 ans, De Niro, qui a multiplié les rôles dans les films de gangsters (Le Parrain II, Les Affranchis, Heat, Casino) est aussi connu pour son engagement pour redynamiser le sud de l’île de Manhattan après les attentats du 11 septembre 2001, notamment en cofondant le festival de cinéma de Tribeca.