Des dizaines d'enfants âgés de 5 à 11 ans ont pu se faire vacciner contre la COVID-19 dimanche à bord d'un avion Airbus A300 à Cologne (Allemagne).

Agence France-Presse

L'action, qui était organisée par la ville de Bonn en coopération avec l'aéroport de la région, se déroulait dans un Airbus A300 Zero G, qui a effectué plus de 13000 vols paraboliques. Depuis août 2015, l'appareil est stationné à l'aéroport de Cologne/Bonn et accueille du public pour des visites.

Les enfants ont eu le droit de jeter un coup d'oeil au poste de pilotage après l'injection.