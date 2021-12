Le patient anglais, resté anonyme, a raconté aux médecins « avoir glissé et être tombé » sur l’obus d’artillerie. Cette photo montre un obus antichar russe de 45 mm de la Seconde Guerre mondiale, désactivé et offert aux collectionneurs sur le site transactionnel Etsy en janvier 2021. Il a à peu près les dimensions de l'obus qui s'est logé dans le rectum du Britannique hospitalisé la semaine dernière.

(Londres) Un hôpital britannique a vécu cette semaine un branle-bas de combat quand un patient s’est présenté aux urgences avec un obus de la Seconde Guerre mondiale dans le rectum, les secouristes craignant que la charge n’explose.

Agence France-Presse

Par précaution, la police et les démineurs de l’armée s’étaient rendus mercredi au Gloucestershire Royal Hospital, dans l’ouest de l’Angleterre. Mais avant même leur arrivée, les médecins avaient pris les devants et retiré le projectile du séant de l’infortuné.

« L’objet a été retiré avant l’arrivée de la police, et le service de déminage a été contacté. Ils se sont rendus sur place et ont confirmé qu’il n’était pas chargé et ne présentait donc pas de danger pour le public », a indiqué la police dans un communiqué.

Citée par le tabloïd The Sun, le premier à faire état de cette rocambolesque mésaventure, une source à la Défense a décrit l’obus antichar comme une grosse pièce de plomb pointue, de 17 centimètres sur 6.

Selon le Sun, le patient, resté anonyme, a raconté aux médecins « avoir glissé et être tombé » sur l’obus d’artillerie. L’incident serait survenu alors que ce civil faisait le ménage dans sa collection d’objets militaires.

L’armée britannique et l’hôpital ont confirmé l’envoi sur place de démineurs.

« Comme pour tout incident impliquant des munitions, les protocoles de sécurité pertinents ont été suivis pour assurer qu’il n’y avait, à aucun moment, de risque pour les patients, le personnel ou les visiteurs », a indiqué un porte-parole de l’établissement.

Le Sun a précisé que le patient était sorti de l’hôpital pour poursuivre sa convalescence.