Deux fillettes indemnes après avoir pris l’auto et percuté un camion

Deux fillettes de 9 et 4 ans vivant en Utah ont pris la voiture familiale dans l’entrée et percuté un camion poids lourd sur une route en voulant se rendre à la plage, en Californie. Elles sont sorties indemnes de l’accident, mais la voiture a subi des dommages. Le conducteur du camion n’a pas non plus été blessé.