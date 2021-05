Des habitants de la capitale finlandaise Helsinki votent depuis l’intérieur de leur voiture dans un bureau de vote en plein air, dans le cadre de mesures contre la propagation du coronavirus.

La Presse

Le bureau de vote situé au nord d’Helsinki a été créé sur la piste d’un aéroport désaffecté et sera ouvert pendant deux semaines de vote préélectoral.

« Nous sommes sur une piste de décollage ici, où il y a de l’espace et où il est facile pour les gens de conduire ici sans créer d’embouteillages. Nous avons un autre bureau de vote "drive-in" dans le centre d’Helsinki et la gestion du trafic y est beaucoup plus difficile », indique Vesa Kouvonkorpi, le responsable du bureau de vote.

Les élections locales du pays ont été reportées d’avril de cette année au 13 juin en raison de la pandémie. Le bureau de vote situé au nord d’Helsinki sera ouvert pendant deux semaines de vote préélectoral.

« Nous avons construit des écrans qui empêchent de voir le déroulement du vote. Parce que la voiture est l’isoloir, et on n’a pas le droit de voir dans l’isoloir, donc on a dû faire en sorte qu’on ne puisse pas voir dans la voiture », précise M. Kouvonkorpi.

Les personnes en période de quarantaine ou d’isolement peuvent aussi se présenter à ce bureau de vote pour exercer leur droit.