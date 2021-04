(Ottawa) Un député libéral a été surpris dans son plus simple appareil lors de la période de questions à Ottawa, mercredi.

Catherine Lévesque

La Presse Canadienne

William Amos, député de Pontiac depuis 2015, est apparu à l’écran des députés flambant nu. Une capture d’écran obtenue par La Presse Canadienne le montre debout, le sexe caché par son téléphone, entre les drapeaux du Canada et du Québec dans ce qui semble être son bureau.

La whip du Bloc québécois, Claude DeBellefeuille, s’en est plainte immédiatement après la période de questions, sans nommer le député.

Elle a rappelé que le président de la Chambre des communes a répété à de nombreuses reprises, depuis le début de la pandémie, « l’importance de respecter le décorum et le code vestimentaire ».

PHOTO LA PRESSE CANADIENNE

« Je pense qu’aujourd’hui on a battu un record puisque, lors de la période des questions orales, on a pu voir un député dans son plus simple habit, c’est-à-dire nu. Il faut peut-être rappeler aux députés, surtout masculins, que la cravate et le veston sont obligatoires, mais aussi le chemisier, le caleçon ou le pantalon », a-t-elle fait savoir.

« C’est un petit rappel à l’ordre. On a vu que le député est en grande forme physique, mais je pense qu’il faut rappeler aux députés de faire attention et de bien contrôler sa caméra », a ajouté Mme DeBellefeuille.

Le président, Anthony Rota, a par la suite remercié la députée pour ses « observations » et a précisé qu’il n’avait pas vu la scène.

« Je me suis informé auprès des techniciens et ils ont effectivement vu quelque chose. J’aimerais donc rappeler aux députés d’être toujours vigilants lorsqu’ils sont proches d’une caméra et d’un microphone », a indiqué le président Rota.

Dans une déclaration écrite, M. Amos a tenu à s’excuser à ses collègues de la Chambre des communes pour ce qu’il décrit comme une « distraction involontaire ».

« C’était une erreur malheureuse. Ma vidéo a été allumée accidentellement alors que je me changeais en vêtements de travail après avoir fait du jogging. […] De toute évidence, c’était une erreur honnête et cela ne se reproduira pas », a-t-il fait savoir dans un courriel envoyé en fin de journée.

Le whip en chef du gouvernement, Mark Holland, a soutenu qu’il allait rappeler aux députés de son caucus de faire très attention lorsqu’ils sont à proximité d’une caméra d’ordinateur.

« C’est un avertissement pour tout le monde. Il faut vraiment toujours tenir pour acquis que cette caméra est allumée et s’assurer de toujours être habillé de manière appropriée », a soutenu M. Holland lors d’une brève entrevue avec La Presse Canadienne.

La formule du Parlement hybride permet à la grande majorité des députés de participer aux travaux de manière virtuelle. Seules les personnes connectées à l’appel de la période de questions auraient pu voir la scène inusitée lors de la séance de mercredi.