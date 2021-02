HomeSense de Thornhill

« Très achalandé et une attente de 45 minutes pour se rendre à la caisse »

Une vidéo montrant une importante file d'attente dans une succursale HomeSense de Thornhill, située dans la région de York, en Ontario, suscite non seulement des critiques quant au non-respect de la distanciation sociale, mais aussi sur la nécessité de se procurer oreillers, décorations et autres objets pour la maison, jugés non essentiels.