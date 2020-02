Amitié improbable entre un guépard et un labrador

Saviez-vous que les guépards sont anxieux de nature ? Un zoo du New Jersey a décidé d’appliquer la zoothérapie entre un labrador et un guépard, afin que le premier aide le second à gérer ses émotions. Résultat : une amitié improbable est née...

La Presse

À voir en vidéo.