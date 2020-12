Chine : une retraitée partage sa maison… avec 1300 chiens

(Chongqing) Elle leur consacre tout son temps, ses économies et chaque pièce de sa maison… Dans le sud-ouest de la Chine, Mme Wen héberge chez elle plus de 1300 chiens errants, avec de nouveaux pensionnaires qui arrivent chaque jour.