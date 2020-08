Gandhi « donnait souvent ses paires anciennes ou dont il ne voulait plus à ceux qui en avaient besoin ou à ceux qui l’avaient aidé », a expliqué la maison d’enchères sur son site internet.

PHOTO FOURNIE PAR LA MAISON D’ENCHÈRES EAST BRISTOL AUCTIONS VIA AFP

(Londres) Une paire de lunettes rondes ayant appartenu au héros de l’indépendance indienne Mahatma Gandhi qui les aurait offertes « en remerciement pour une bonne action », a été vendue 260 000 livres (environ 448 000 dollars canadiens), a annoncé la maison d’enchères East Bristol Auctions.

« Regardez le moment où les lunettes de Gandhi ont été adjugées 260 000 livres. Nous les avions trouvées il y a à peine 4 semaines dans notre boîte aux lettres, laissées là par un monsieur dont l’oncle les avait reçues de Gandhi lui-même. Un résultat incroyable pour un objet incroyable ! », a écrit sur Instagram la maison d’enchères, en publiant une vidéo de la vente réalisée vendredi soir.

Cette paire de lunettes de vue cerclées en plaqué or était estimée entre 10 000 et 15 000 livres (entre 17 000 et 26 000 dollars canadiens).

Elle avait été placée dans une enveloppe déposée dans la boîte aux lettres de la maison d’enchères.

« Un de mes collègues l’a ramassée, a déchiré l’enveloppe et a trouvé un mot indiquant : “ces lunettes appartiennent à Gandhi, appelez moi” », avait raconté à la chaîne de télévision Sky News un des commissaires-priseurs, Andrew Stowe.

Après un appel au vendeur, « nous avons fouillé, fait des recherches et trouvé qu’il s’agissait d’une découverte historique… J’ai rappelé le monsieur, il m’a dit : “si ça ne vaut rien, débarrassez-vous-en » avait expliqué le commissaire-priseur, ajoutant que le vendeur était presque « tombé de sa chaise » en apprenant l’estimation du commissaire priseur.

L’apôtre de la non-violence « donnait souvent ses paires anciennes ou dont il ne voulait plus à ceux qui en avaient besoin ou à ceux qui l’avaient aidé », a expliqué la maison d’enchères sur son site internet.

La paire en question a été donnée par Gandhi dans les années 20 à l’oncle du vendeur, qui travaillait à l’époque pour British Petroleum en Afrique du Sud, selon East Bristol Auctions : « On présume qu’elle a été offerte comme remerciement de la part de Gandhi pour une bonne action ».