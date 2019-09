(Nashville) Une école catholique de l’État du Tennessee a retiré de sa bibliothèque les livres de la saga Harry Potter, par crainte qu’ils amènent leurs lecteurs à invoquer de mauvais esprits.

Associated Press

Dans un courriel obtenu par le quotidien The Tennessean, le père Dan Reehil de la St. Edward Catholic School de Nashville rapporte qu’il a consulté des exorcistes aux États-Unis et à Rome et que ceux-ci ont recommandé de retirer ces livres prenant place dans un univers magique.

« Les maléfices et les sorts utilisés dans les livres sont de véritables maléfices et sorts qui, lorsqu’ils sont lus par un être humain, risquent d’inviter de mauvais esprits à se manifester en présence de la personne qui lit le texte », a écrit le père Reehil.

La directrice du diocèse catholique de Nashville, Rebecca Hammel, a pour sa part déclaré que le père Reehil a le dernier mot dans cette école. Elle croit néanmoins que les livres de J. K. Rowling se trouvent toujours sur les tablettes des autres bibliothèques du diocèse.