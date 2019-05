Un serpent à trois yeux découvert en Australie

Les gardes forestiers ont découvert le reptile fin mars dans la localité de Humpty Doo et l'ont baptisé « Monty Python ».

Les tests ont révélé que les trois yeux du serpent étaient en bon état de fonctionnement. Le troisième orbite s'est vraisemblablement développé alors que le serpent n'était qu'un embryon, a expliqué la commission des parcs et de la faune sauvage du Territoire du Nord sur sa page Facebook. Les malformations sont fréquentes chez les reptiles, ajoute-t-elle.

Le serpent, de l'espèces des pythons tapis, mesurait 40 centimètres et avait environ trois mois lorsqu'il a été trouvé. Il est mort au bout d'un mois de captivité.

« Il est remarquable qu'il ait pu survivre aussi longtemps dans la nature avec sa malformation. Il avait du mal à se nourrir avant de décéder la semaine dernière », a déclaré Ray Chatto, un garde forestier, au journal Northern Territory News.

Le serpent a trouvé un second souffle cependant sur l'internet, lorsque la Commission de la faune sauvage a publié ses photos sur Facebook, les internautes se livrant à des comparaisons avec la corneille à trois yeux de la série Game of Thrones et rivalisant de jeux de mots pour commenter la trouvaille.