 Un champion canadien de curling exclu d'un tournoi pour «état d'ébriété avancé» 

Selon différents médias, Fry, médaillé d'or avec le Canada aux Jeux olympiques de 2014 à Sotchi, ainsi que Jamie Koe, DJ Kidby et Chris Schille, ont été renvoyés d'un tournoi à Red Deer pour «comportement antisportif».

«Ils sont arrivés pour faire du curling mais ils étaient complètement saouls, cassaient des balais, transpiraient, et avaient un comportement à ce point inacceptable que personne n'osait les regarder ni les écouter, c'en était juste assez», a déclaré Wade Thurber, le directeur du tournoi, à la télévision canadienne.

«Il y a eu des dégâts dans les vestiaires, et d'autres équipes se sont plaintes», a-t-il ajouté.

Entretemps, Fry avait présenté ses excuses pour son attitude «irrespectueuse et déplacée».

«Le comité (d'organisation) a eu raison de nous exclure de la compétition, a-t-il déclaré dans un communiqué. Je me suis permis de perdre le contrôle (de moi-même) et d'offenser des personnes par mes actes. Je souhaite plus que tout m'excuser auprès de chacun individuellement.»