L’administration de Valérie Plante compte notamment investir des centaines de millions dans son usine d’épuration des eaux usées, dans la transformation d’artères routières importantes et dans l’achat de terrains pour construire des logements abordables.

Les Montréalais devront payer 4,1 % de plus

Les taxes municipales résidentielles des Montréalais augmenteront en moyenne de 4,1 % en 2023, pour financer un budget municipal qui croîtra un peu plus rapidement que l’inflation prévue.

Il s’agit de la hausse de taxes la plus importante depuis 2011 et le règne de Gérald Tremblay.

« Le budget de 6,76 milliards que nous présentons tient compte du contexte actuel », a affirmé la mairesse Valérie Plante dans le document de présentation du budget. L’an prochain, la Ville prévoit dépenser 300 millions de plus et embaucher 650 employés supplémentaires.

L’administration Plante compte notamment investir des centaines de millions dans son usine d’épuration des eaux usées, dans la transformation d’artères routières importantes et dans l’achat de terrains pour construire des logements abordables. Par ailleurs, la Ville signera un chèque annuel de 40 millions pour que les aînés puissent prendre les transports en commun gratuitement à partir de juin prochain.

Le budget de la police augmentera aussi de façon marquée, pour s’établir à près de 9 % de plus qu’en 2022, essentiellement grâce à un transfert de Québec afin de contrer la violence armée. Plusieurs dizaines de policiers devraient être embauchés.

« Les priorités que nous partageons avec la population sont claires : la transition écologique, l’habitation, la sécurité urbaine et la mobilité », a plaidé Mme Plante. « La Ville a fait tout en son pouvoir pour limiter l’augmentation du fardeau fiscal, tout en continuant à offrir des services de qualité à la population. »

La dette de la Ville de Montréal (incluant celle de la Société de transport de Montréal) va s’approcher des 13 milliards l’an prochain. 13 % du budget de Montréal est consacré à en payer les intérêts.

164 $ de plus en moyenne

Pour la résidence montréalaise moyenne, d’une valeur de 568 000 $, la facture foncière de 2023 augmentera de 164 $.

Les hausses varient cependant d’un arrondissement à l’autre, notamment en raison des variations dans les augmentations de valeur foncière des propriétés. Par exemple, la facture sera gonflée de 6 % pour les citoyens de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, de 5,7 % pour Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et de 5,4 % pour Pierrefonds-Roxboro. À l’autre bout du spectre, la hausse moyenne sera de seulement 1,7 % dans Ville-Marie.

L’augmentation du compte de taxes dépend aussi du type de résidence : pour une maison unifamiliale, le bond est de 5 %, tandis qu’il est de 2,7 % pour les condos, de 4,5 % pour les plex et de 4,3 % pour les immeubles de six logements ou plus.

Côté commercial, la hausse des taxes foncières est limitée à 2,9 % en moyenne. Depuis des années, la Ville tente de rééquilibrer le fardeau fiscal entre propriétaires de résidences et propriétaires de commerces, qui paient significativement plus.

Mais les disparités sont importantes d’un arrondissement à l’autre. La hausse est de 15,2 % à Lachine et de 11,2 % à Saint-Laurent, tandis que dans Ville-Marie, on observe une baisse de 2,7 %, un effet de la pandémie sur la valeur des grandes tours à bureaux du centre-ville.

La hausse des taxes rapportera 118 millions dans les goussets municipaux.

La hausse de 32,4 % des évaluations foncières annoncée cet automne avait inquiété beaucoup de Montréalais. Mais la hausse de la valeur des immeubles n’a pas d’impact direct sur les taxes municipales, puisque Montréal diminue son taux de taxe d’année en année pour mitiger l’impact sur les citoyens. De plus, l’augmentation des valeurs foncières est étalée sur les trois prochaines années.

Deux nouvelles taxes commerciales

Les dépenses les plus importantes de l’administration Plante sont la sécurité publique, qui accapare 18,4 % du budget, et le service de la dette, qui compte pour 17,6 %.

Les 320 millions en dépenses qui s’ajoutent pour 2023 vont notamment à la sécurité urbaine (100 millions), au paiement de la dette (87 millions) et au paiement comptant d’immobilisations (107 millions).

Les fonds servant à financer l’augmentation des dépenses pour la sécurité publique proviendront notamment du gouvernement du Québec, qui a octroyé à Montréal 250 millions sur cinq ans pour lutter contre la violence armée, notamment en ajoutant 270 policiers. Pour 2023, on prévoit l’ajout de 123 policiers. Les caméras portatives, elles, devront attendre : le gros des investissements municipaux dans ce projet sont prévus pour 2026-2027.

« Dans un contexte où les responsabilités de la métropole vont bien au-delà de ses revenus, il est plus que jamais essentiel d’identifier de nouvelles sources de financement, a fait valoir la mairesse Plante. À cet égard, un renouvellement de l’entente de partenariat financier avec le gouvernement du Québec est nécessaire afin que Montréal puisse continuer de répondre aux besoins de sa population. »

En attendant cette réforme souhaitée, deux nouvelles taxes sont créées pour la prochaine année.

Une taxe sur les stationnements de plus de 20 000 mètres carrés permettra d’engranger 5 millions, avec pour but d’inciter les propriétaires à développer ces terrains.

La tarification de l’eau, calculée selon le volume de consommation, entrera aussi en vigueur en 2023 pour les immeubles non-résidentiels et rapportera 15 millions à la Ville. Comme les compteurs d’eau sont déjà presque tous installés, les propriétaires recevront en janvier 2022 une facture « en blanc », qui leur indiquera le niveau de leur consommation. La facture réelle arrivera en janvier 2023, basée sur leur consommation totale de 2022.

Les autres augmentations de revenus qui permettent à Montréal de financer la hausse de son budget sont la croissance immobilière (+40 millions), les tarifs de stationnement (+20,9 millions), les droits de mutation (+15 millions) et les fonds reçus de Québec pour le programme d’habitations abordables (+16 millions).