(Montréal) Après deux ans d’activités virtuelles en raison de la pandémie, le Train des Fêtes du Canadien Pacifique (CP) a repris sa tournée des banques alimentaires et s’arrêtera, dimanche soir, dans la région de Montréal.

Élo Gauthier Lamothe La Presse Canadienne

Le train visitera d’abord l’ouest de Montréal vers 19 h pour offrir un concert festif gratuit, pour ensuite faire de même à Beaconsfield un peu plus tard en soirée.

Cette année, deux trains illuminés de quelque 300 mètres de long traverseront huit États américains et six provinces canadiennes qui bordent le réseau ferroviaire du CP pour sensibiliser la population à l’insécurité alimentaire et à l’importance du travail des organismes communautaires.

Stacy Patenaude, gestionnaire des affaires gouvernementales de l’entreprise, a expliqué en entrevue l’expérience « magique » qu’offrait le Train aux municipalités desservies.

« On va traverser 168 communautés pour offrir des concerts cette année. […] Non seulement le CP remet des dons aux banques alimentaires locales, mais on demande aussi aux participants qui viennent aux concerts d’apporter des denrées alimentaires qui seront remises aux organismes dans le besoin », a-t-elle précisé.

Cette initiative permet de « répandre l’esprit des Fêtes » à travers l’Amérique du Nord, en plus de récolter dons et denrées pour des foyers en situation de précarité.

« On n’a pas d’objectifs de collecte précis, mais on a remis, par exemple, 5000 $ aux banques alimentaires à Mégantic. Ce sont des dons qui restent dans leur communauté et qui sont gérés sur place par les responsables des banques », a raconté la gestionnaire.

L’acquisition par le Canadien Pacifique de la compagnie du Chemin de fer du Centre du Maine & du Québec (CMQ), qui traverse l’Estrie, a aussi permis également d’offrir des concerts dans cette région pour la première fois depuis l’existence du programme.

« À ma connaissance, c’est le seul train qui fait ça, a souligné Mme Patenaude. […] Lorsqu’on arrive à destination, on descend une scène, on offre un concert de Noël, et puis la scène remonte et on repart. C’est simplement pour partager la magie du temps des Fêtes ».

Le Train des Fêtes, qui existe depuis 1999, circulera d’est en ouest du continent, l’un terminant son parcours en Colombie-Britannique et l’autre, dans le Missouri.

Depuis sa création, le Train des Fêtes a permis de recueillir plus de 21 millions et 2,2 millions de livres de nourriture pour les banques alimentaires des collectivités.