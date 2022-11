Depuis lundi, seulement trois des six voies sont accessibles dans le tunnel, et ce, jusqu’en 2025.

Plus d’une heure d’attente en direction sud

Le trafic s’intensifie à l’approche du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, alors que des automobilistes ont attendu jusqu’à 70 minutes sur l’île de Montréal pour entrer dans le tunnel en direction de la Rive-Sud jeudi matin. Le ministère des Transports juge tout de même que les temps d’attente respectent les prévisions.

Delphine Belzile La Presse

Jeudi matin, la circulation demeure passable à l’approche du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Il faut compter une quarantaine de minutes pour traverser les 7 kilomètres qui séparent l’échangeur Anjou du tunnel, un léger ralentissement depuis le début de la semaine. En direction inverse, c’est moins de 20 minutes d’attente pour franchir les 22 kilomètres entre Belœil et le tunnel.

« Depuis hier en fin de journée, on est à 40 minutes. C’est à peu près le temps qu’on avait simulé [en direction sud], explique Sarah Bensadoun, porte-parole du MTQ. On estimait que le temps de parcours pouvait être jusqu’à quatre fois supérieur. À l’heure actuelle, c’est exactement ce qu’on a avait prévu. »

Toutefois, depuis l’autoroute 40 en provenance de l’est de l’île de Montréal, les embouteillages se font plus ressentir. « Ce matin, on a eu quelques pics à 70 minutes », note Sarah Bensadoun.

Depuis lundi, seulement trois des six voies sont accessibles dans le tunnel, et ce, jusqu’en 2025. Le MTQ a d’ailleurs observé une hausse des usagers des transports en commun, notamment du côté des stationnements incitatifs, du métro et de la navette fluviale.

Comme depuis le début de la semaine, les traversées de la Rive-Sud vers Montréal sont relativement fluides. Jeudi matin, il y avait peu de bouchons aux abords des ponts Jacques-Cartier, Victoria et Samuel-De Champlain.

C’est toujours sur l’île que la circulation est plus pénible. La congestion sur l’autoroute 40 en direction ouest s’étend de l’échangeur Anjou à Décarie. L’autoroute 15 est elle-même lourdement congestionnée en direction nord, de l’arrondissement du Sud-Ouest à la Métropolitaine.