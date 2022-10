Infrastructures vertes et cyclables

La plus belle part du gâteau aux quartiers aisés

Ce sont d’abord les habitants des quartiers les mieux nantis qui profitent réellement des investissements en infrastructures vertes et cyclables dans la métropole, démontre une nouvelle étude de l’Université de Montréal. Son auteur principal appelle l’administration de Valérie Plante à investir « de façon plus intelligente » et équitable.