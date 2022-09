Un parc de Montréal sera renommé en l’honneur du Dr Henry Morgentaler, grand défenseur du droit à l’avortement, décédé en 2013.

Isabelle Ducas La Presse

Le parc de Beaujeu, situé sur la rue Lepailleur dans l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, portera bientôt le nom du célèbre médecin. Ce parc est situé non loin de la rue Honoré-Beaugrand, où le Dr Morgentaler a ouvert la première clinique offrant des avortements sécuritaires au Canada, en 1968, alors que cette pratique était illégale.

« En 1983, il a ouvert d’autres cliniques d’avortement, toujours illégales, à Winnipeg et à Toronto. Son action a été déterminante dans la décriminalisation de l’avortement au Canada », rappelle un communiqué de la Ville de Montréal annonçant plusieurs nouveaux toponymes.

En mai dernier, l’opposition à l’hôtel de ville avait demandé que le conseil municipal agisse pour honorer la mémoire du Dr Morgentaler en donnant son nom au parc de Beaujeu. Le nom du médecin a été soumis aux critères du nouveau Cadre d’intervention en reconnaissance de la Ville de Montréal, qui promet une évaluation plus neutre des suggestions de nomination.

Par ailleurs, dans le même arrondissement, « le travail acharné de la Dr Francine Léger pour la cause de l’avortement et la reconnaissance de la médecine familiale sera aussi reconnu par la dénomination d’un parc situé à proximité du marché Maisonneuve », indique la Ville. « L’implication de la secrétaire médicale et conseillère municipale Nicole Larivée-Boudreau sera mise en lumière par la dénomination de l’édifice municipal situé au 7958, rue Hochelaga. »

Bibliothèque Serge-Bouchard

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE L’anthropologue, auteur et animateur Serge Bouchard

Pour rendre hommage à l’anthropologue, auteur et animateur Serge Bouchard, décédé en 2021, son nom sera donné à la bibliothèque située au 14 001, rue Notre-Dame Est, dans le quartier Pointe-aux-Trembles, où il a grandi.

M. Bouchard, spécialiste de la nordicité, des peuples autochtones, de l’Amérique française et de la culture des camionneurs, a animé pendant 16 ans l’émission radiophonique Les chemins de travers, à Radio-Canada. Il a publié une vingtaine d’ouvrages et reçu deux fois le prix du Gouverneur général.

Dans le quartier Saint-Michel, le parc Saint-Damase honorera dorénavant Gary-Longhi, champion paralympique de cyclisme né à Montréal en 1964. Médaillé d’argent à Barcelone en 1992, médaillé d’or et de bronze à Atlanta en 1996, il a également reçu la médaille commémorative du jubilé de la reine afin de souligner sa contribution significative à la société canadienne. Premier athlète paralympique à être intronisé au Temple de la renommée du cyclisme québécois en 2004, M. Longhi a habité à proximité de ce parc tout au long de sa vie.

Le parc situé du côté nord de l’avenue des Pins Ouest, à l’ouest de l’intersection avec la rue Redpath-Crescent, dans l’arrondissement de Ville-Marie rendra hommage à la journaliste québécoise Gretta Chambers, décédée en 2017. Elle a notamment publié des chroniques pendant de nombreuses années dans le quotidien The Montreal Gazette. Après plusieurs années d’implication au sein de l’administration de l’Université McGill, elle en est devenue la première femme chancelière de 1991 à 1999.

La bibliothèque de la Maison culturelle et communautaire de Montréal-Nord, située au 12 004, boulevard Rolland, rendra dorénavant hommage à Julio-Jean-Pierre, romancier, poète, journaliste, enseignant et auteur d’une dizaine de recueils de poésie et romans, décédé en 2017. Né en 1940 à Saint-Marc, en Haïti, il a immigré au Québec en 1971. Il a longtemps travaillé dans le domaine communautaire, notamment à la Maison des jeunes L’Ouverture. Il a été le membre fondateur des revues Le Lambi et L’Objectif, en plus d’avoir collaboré au journal Présence.

Enfin, la nouvelle place située dans la partie réaménagée de la rue Ottawa, entre les rues Prince et Queen, dans le quartier Griffintown, sera nommée la « place du Sable-Gris ». « Ancré dans l’histoire du secteur, le toponyme fait appel au patrimoine immatériel et à l’histoire industrielle du Vieux-Montréal. Il fait référence à une technique de fonte de pièces de métal dite “au sable gris”, développée à la fonderie Darling, qui permet la fonte d’éléments métalliques de machines et de pièces destinées à l’industrie de construction », indique le communiqué de la Ville de Montréal.