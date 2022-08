Deux anciens membres du comité d’experts du REM de l’Est sonnent l’alarme : Québec et Montréal devront préserver la connexion avec le centre-ville pour en faire un réseau « efficace ». À quelques jours du déclenchement de la campagne électorale, ils proposent un parcours « revu et amélioré » pour l’est de la métropole.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Après toutes ces réunions à débattre, se retrouver avec ce projet nous apparaissait insuffisant. Ce qui est sur la table actuellement a de grandes limites », a expliqué le directeur général de Vivre en ville, Christian Savard, lors d’une réunion technique jeudi.

L’autre ancien expert du comité de CDPQ Infra, le président de la Société de développement Angus Christian Yaccarini, dit aussi avoir « senti le besoin de faire une nouvelle proposition ». « On veut un élargissement du mandat du comité pour intégrer une connexion au centre-ville. Il faut dire aux partis politiques : vous devez élargir le mandat du groupe, pour faire une connexion avec le cœur de la métropole », a-t-il dit.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Christian Savard, directeur général de Vivre en ville, et Christian Yaccarini.

Concrètement, la nouvelle proposition des deux experts suggère plusieurs modifications aux trois branches du train léger. D’abord, la branche Est – toujours en aérien – aurait le même parcours que celui du projet de CDPQ Infra, sauf qu’elle remonterait « au nord pour se connecter à la ligne verte à l’Assomption ». Elle continuerait ensuite vers une « branche commune » qui aurait comme « point de jonction » l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, avec une possibilité de prolongement vers Lanaudière.

Sur la branche nord, MM. Savard et Yaccarini proposent de reprendre le parcours actuel, mais de le faire « bifurquer » vers cette même « branche commune », avec un éventuel prolongement vers Rivière-des-Prairies. Le tout serait en souterrain.

Les branches nord et est se rejoindraient donc à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, un lieu « stratégique » parce qu’il est situé entre les lignes bleue et verte, pour ensuite « continuer vers l’ouest dans Rosemont et le Plateau ». Cette branche commune, en souterrain, se dirigerait ensuite « au sud vers le centre-ville en se connectant à la ligne orange à la station Sherbrooke et à la ligne verte à la station Saint-Laurent », pour ensuite rejoindre la gare Centrale. Ultimement, leur proposition inclurait six nouveaux points de correspondance sur le futur REM de l’Est : l’éventuelle station Lacordaire, les stations L’Assomption, Sherbrooke, Saint-Laurent, ainsi que la gare Centrale et l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont.

Toutes les possibilités « augmentées »

« Avec notre proposition, on vient faire en sorte que les gens de l’Est peuvent avoir accès à un seul transfert à [toute l’île] beaucoup plus facilement, ce qui augmente les possibilités de façon exponentielle », a dit M. Savard. D’après lui, revoir le tracé permettrait aussi « une meilleure desserte » de plusieurs quartiers, dont Montréal-Nord, « le parent pauvre du transport collectif ».

Les deux experts ne le cachent toutefois pas : leur proposition augmentera forcément les coûts du REM de l’Est, qui est pour l’instant évalué à 10 milliards. « Est-ce que ça va coûter plus que 10 milliards ? Fort probablement. Par contre, c’est le genre d’investissement qu’il faut pour que le transport collectif soit au niveau à Montréal. Si ça nous coûte cher maintenant, c’est parce qu’on n’a rien fait pendant 40, 50 ans. On a un grand rattrapage à faire », a dit M. Savard.

« Quand on veut, on peut. Et on n’a pas le choix, il faut. Il y a une volonté politique réelle de Québec et Montréal de faire un projet. Si le gouvernement est prêt à payer pour amener le REM l’autre bord de la rivière, à Lanaudière, on doit relier avec le cœur du réseau. C’est un non-sens de prendre les gens de Terrebonne et de les envoyer n’importe où sans connexions », a ajouté M. Yaccarini.

Montréal et Québec trancheront

La proposition des experts a été transmise à Québec et Montréal, qui ont annoncé en mai reprendre le flambeau du REM de l’Est, dont l’acceptabilité sociale n’était pas au rendez-vous. CDPQ Infra a donc été évincé du projet. Abandon du tracé du centre-ville, nouvelle connexion avec la ligne verte, prolongements potentiels vers Laval et Lanaudière : le REM de l’Est avait alors complètement changé de direction.

Depuis, le nouveau comité chargé du projet – composé de la STM, de l’ARTM, du ministère des Transports et de la Ville de Montréal – se réunit régulièrement. MM. Savard et Yaccarini affirment sentir « de l’ouverture » de ce comité à revoir le projet.

« Le comité dispose maintenant des études faites par CDPQ infra, ce qui permet d’accélérer son travail. […] Nous sommes donc confiants qu’ils arriveront à nous soumettre une proposition dans les délais prescrits », a soulevé jeudi l’attachée de presse au cabinet de la ministre responsable de la Métropole, Catherine Boucher.

L’administration Plante, elle, privilégie pour l’instant « l’option souterraine dans le secteur de Mercier-Est », parce qu’il « traverse des quartiers résidentiels ». Selon nos sources, l’administration Plante n’est pas fermée à des tronçons aériens dans d’autres secteurs, pour autant qu’ils « s’intègrent bien dans leur milieu ».