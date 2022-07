(Montréal) Des touristes se sont placés dans une file d’attente dans l’espoir d’obtenir une dose de vaccin contre la variole simienne à Montréal.

Morgan Lowrie La Presse Canadienne

Brian Maci était l’un des nombreux New-Yorkais à vouloir une dose dans une clinique extérieure installée dans le Village gai de Montréal. L’homme, qui passait déjà ses vacances dans la Métropole, a tenté sa chance parce qu’il avait été incapable d’obtenir un rendez-vous chez lui.

« C’est comme tenter d’acheter des billets pour un concert », explique M. Maci en parlant du processus à New York pour obtenir un vaccin.

À New York, il a tenté d’obtenir un rendez-vous par internet dès que le processus s’est ouvert. Après plusieurs tentatives, il a appris qu’il n’y en avait plus de disponible.

Une fois à Montréal, alors qu’il assistait à un spectacle de drag-queens, il a entendu un avis annonçant que des vaccins étaient disponibles dans la Métropole, y compris pour des touristes.

Un couple de vacanciers new-yorkais a raconté une histoire semblable sur la difficulté d’obtenir un rendez-vous dans la Grosse Pomme.

« J’ai tenté de m’inscrire, mais j’ai été expulsé du système cinq ou six fois avant d’apprendre qu’il n’y en avait plus de rendez-vous disponible, mentionne Brad qui refuse de donner son nom de famille. Nous avons été capables de venir ici et obtenir un vaccin sans obtenir de rendez-vous. Le service a été incroyable. »

La Ville de Montréal offre le vaccin à tous hommes ayant eu des relations sexuelles avec d’autres hommes ainsi qu’à ceux qui ont été exposés à la maladie.

Samedi, une dizaine de travailleurs de la santé s’affairaient sous des tentes rose et bleues installées sur la rue Sainte-Catherine. Ils renseignaient ceux qui s’y arrêtaient pour s’informer sur le vaccin. On demandait aux résidants québécois leur carte d’assurance-maladie et aux touristes une pièce d’identité.

Le Dr Michael Libman, un expert en maladies infectieuses de l’Université McGill, dit que d’offrir aussi le vaccin à des touristes est totalement logique. Il juge que c’est la bonne méthode pour arrêter la propagation de la variole simienne. « Le principal problème n’est pas la propagation locale, ce sont les gens qui propagent la maladie de ville en ville. »

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré une urgence de santé publique internationale en raison de la propagation de la maladie sur la surface du globe. La maladie est actuellement présente dans plus de 70 pays.

Au Canada, on recensait 681 cas confirmés de variole simienne en date de vendredi, dont 331 au Québec, selon les données de l’Agence de santé publique du Canada.

La plupart des hommes qui attendaient de recevoir un vaccin ne se disaient pas inquiets.

« Pour moi, c’est plus une question de prévention, mais on ne sait jamais », dit Mario Thouin, un résidant de Drummondville.

Isaiah Hagerman hésitait à se faire vacciner, mais l’annonce de l’OMS l’a convaincu d’aller de l’avant. « Si quelqu’un avait tenté de me donner une brochure, il y a une semaine, je n’y aurais même pas porté attention. »