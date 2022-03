Québec sort à nouveau le chéquier pour la relance du centre-ville de Montréal, dont les affaires sont malmenées depuis deux ans par la pandémie. Malgré la sixième vague et les défis qu’elle engendrera, l’industrie prévoit que 100 % des travailleurs seront de retour — souvent en mode hybride — d’ici septembre prochain.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« On anticipe qu’on sera à 100 % en septembre prochain, donc tous les employés vont être sur des horaires parfois très hybrides, mais ils vont revenir », a indiqué le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM).

Fin février, une analyse de la firme PwC Canada révélait que l’adoption d’un modèle de travail hybride — encore préconisé par de nombreuses entreprises — aurait pour effet de réduire, par rapport au niveau prépandémie, l’achalandage de 19 à 25 % et les dépenses de consommation d’un maximum de 14 % au centre-ville de Montréal, du moins à court terme.

À court terme, M. Leblanc affirme que plusieurs centres-villes européens « sont demeurés extrêmement effervescents » malgré la sixième vague. « Les dynamiques de retour des employés n’ont pas été arrêtées et il n’y a pas eu d’éclosions massives », a-t-il fait valoir, rappelant que la proportion de travailleurs revenant au bureau a déjà grimpé d’environ 47 % à 61 % d’août à novembre dernier.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Ses propos sont survenus en marge d’une annonce de l’octroi de 16,5 millions par le gouvernement Legault, jeudi. Trois joueurs, soit la Ville de Montréal, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM) et la Société de développement commercial (SDC) du centre-ville, se partageront cette somme.

L’administration Plante touchera précisément 7 millions, la CCMM 6 millions et la SDC, 3,5 millions, des montants tous tirés de l’enveloppe budgétaire de 75 millions dégagée en novembre 2020 pour la relance des centres-villes. La somme s’ajoute aux 25 millions déjà octroyés dans le dernier budget Girard pour ramener les travailleurs dans les centres-villes québécois.

En pleine sixième vague

Mercredi, l’Institut national de santé publique (INSPQ) a officiellement confirmé ce que plusieurs experts voyaient venir depuis déjà quelques jours : la sixième vague de COVID-19 est officiellement commencée au Québec. Selon le médecin épidémiologiste de l’Institut, le Dr Gaston De Serres, cette vague de contamination — propulsée par le BA.2, une sous-lignée d’Omicron — pourrait même avoir commencé depuis la mi-mars. Québec ne prévoit toutefois pas d’autres restrictions sanitaires pour le moment.

« C’est vrai qu’on observe une hausse de cas, en fait on a une sixième vague, donc on doit demeurer prudents en apprenant à vivre avec le virus, mais on sent vraiment que les gens ont hâte de sortir, de se retrouver », a expliqué le ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon, en se disant confiant que le retour au centre-ville se poursuivra.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

La mairesse Valérie Plante n’était pas présente jeudi, puisqu’elle participait au Forum sur la violence armée. Le responsable du développement économique au comité exécutif de Montréal, Luc Rabouin, a toutefois salué par écrit le financement annoncé par Québec. « On se réjouit aussi de l’optimisme du gouvernement en ce qui concerne le retour des travailleurs au centre-ville, mais on réitère par contre la nécessité de poser des actions structurantes, notamment l’agrandissement du Palais des congrès », a-t-il dit.

Quant à elle, la ministre déléguée aux Transports et responsable de la Métropole, Chantal Rouleau, a soutenu que « les gens reviennent malgré la sixième vague » « Ce qu’a dit le Dr Boileau, c’est qu’on ne va pas retourner vers des mesures sévères pour les citoyens. On revient au centre-ville, on fait attention, on porte le masque, on garde la distanciation. Plusieurs ont déjà réorganisé leurs espaces de travail », a-t-elle dit.

PHOTO DAVID BOILY, LA PRESSE Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole

Le directeur général de la SDC du centre-ville, Glenn Castanheira, dit aussi avoir bon espoir pour la suite, même si tout ne reviendra pas d’un coup. « Si vous entendez par un retour à la normale de revenir dans un sous-sol sans fenêtre, de 9 à 5 tous les jours, ça non. […] Mais on a traversé des vagues plus inquiétantes que celle-ci, et on est pas mal mieux positionnés », a-t-il illustré, en assurant que le mode hybride permettra une certaine transition.

Plus récemment, au début mars, le Palais des congrès avait amorcé sa relance après deux années de pause quasi complète d’évènements d’envergure, avec l’ouverture du Salon national de l’habitation. L’endroit avait jusqu’ici surtout servi de centre de vaccination massive contre la COVID-19.

Avec La Presse Canadienne