La Ville de Montréal poursuit pour 5 millions la firme de consultants AECOM, qu’elle accuse d’avoir commis de nombreuses erreurs et omissions dans les plans du SRB-Pie-IX. Ces défauts auraient entraîné des coûts supplémentaires d’au moins 1,5 million.

Isabelle Ducas La Presse

AECOM a obtenu, en 2016, un contrat de 9 millions pour la préparation des plans et devis du SRB-Pie-IX, ainsi que pour d’autres services professionnels. Ce montant a été majoré plusieurs fois pendant les travaux.

Le SRB-Pie-IX est un corridor de 11 kilomètres de voies réservées pour autobus, comportant 17 stations, qui doit entrer en service à partir de la fin de 2022.

Selon la poursuite déposée le 21 mars au palais de justice de Montréal, les responsables municipaux ont été informés des problèmes avec les plans pour la première fois en octobre 2018, par l’entrepreneur responsable de la réalisation des travaux.

On indique notamment que « le scénario prévu par AECOM pour le maintien de la circulation présentait plusieurs problématiques ».

« Depuis octobre 2018, de nombreuses erreurs et omissions ont été découvertes dans les plans et devis conçus par [AECOM], engendrant de nombreux coûts additionnels imprévus […]. De plus, [AECOM] a commis de multiples défauts dans la réalisation de son mandat d’assistance technique. »

Les défauts constatés ont été signifiés à AECOM à plusieurs reprises pendant les travaux, affirme la Ville dans la poursuite. En août 2021, le bureau de projet a aussi transmis au consultant une lettre détaillant les omissions, erreurs et autres problèmes.

AECOM n’a pas donné suite à cette lettre, « et de nouveaux manquements contractuels ont été constatés et continuent d’être constatés », allègue la Ville.

« Bien qu’il soit difficile d’évaluer le montant du préjudice subi tant que le projet n’est pas complété, [la Ville de Montréal] évalue provisoirement celui-ci à la somme totale de 5 000 000 $ », indique la poursuite.

Appelé à réagir, AECOM n’a pas donné suite aux demandes de La Presse.

Avec Louis-Samuel Perron