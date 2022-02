Les mauvaises conditions routières ont entraîné des carambolages

Florence Morin-Martel La Presse

Sorties de route et voies fermées : la tempête de neige de près de 25 cm qui a déferlé sur le Grand Montréal et les alentours vendredi a entraîné son lot de problèmes. La mauvaise visibilité due à la poudrerie est à l’origine de plusieurs carambolages, notamment sur les autoroutes 40 et 20.

Vendredi, le Grand Montréal a eu droit à une bordée de neige atteignant 25 cm par endroits, a indiqué la météorologue Anna-Belle Filion, d’Environnement Canada. En début de soirée, les précipitations avaient cessé. La région métropolitaine a été la plus touchée, mais les Laurentides ont aussi reçu de la neige, de même qu’Ottawa, où sont tombés 17 cm.

La journée de samedi sera « belle et ensoleillée », dit Mme Filion. Mais elle sera froide, puisque le thermomètre indiquera - 15 °C en matinée, avec un refroidissement éolien de - 26. La journée se réchauffera graduellement, avec des températures de - 4 °C en après-midi.

« La prochaine neige sera dimanche », souligne Anna-Belle Filion. Les précipitations débuteront dans la nuit de samedi et se poursuivront tout au long de la journée. Le Grand Montréal pourrait recevoir jusqu’à 4 cm.

Un front froid qui s’abattra sur la province « pourrait générer des bourrasques de neige », avertit toutefois Mme Filion. Les alertes météorologiques seront donc à surveiller pour la plus grande partie de la province, car les quantités de neige pourraient être plus importantes, allant jusqu’à 10 cm. « Lorsqu’il y a des bourrasques, on parle alors de fortes précipitations de neige qui réduisent rapidement les visibilités, mais sur une courte durée », explique-t-elle.

Carambolages et sorties de route

Alors qu’une tempête s’abattait sur la métropole et les environs vendredi, des sorties de route et trois carambolages ont eu lieu. « Il n’y a pas eu de blessés majeurs », a affirmé Catherine Bernard, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

C’est en début de matinée qu’une dizaine de voitures et près de dix poids lourds se sont emboutis sur l’autoroute 20 Est, à la hauteur des Cèdres, en Montérégie. Quelques heures plus tard, une trentaine de véhicules ont été pris dans un carambolage, sur l’autoroute 40 Ouest à Lanoraie dans Lanaudière. « Il y a eu sept blessés mineurs », a précisé Catherine Bernard.

En milieu de journée, sur l’autoroute 40 en direction est, sept voitures sont entrées en collision, près de Rigaud. En début de soirée, les voies fermées en raison de ces carambolages étaient toutes réouvertes, a confirmé la porte-parole.