La Ville de Montréal déclenche une quatrième opération de chargement de la neige sur son territoire. Tous les arrondissements devront s’y mettre « progressivement » d’ici ce dimanche, dès 19 h.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

Des opérations d’épandage et de déblaiement étaient déjà en cours, vendredi, « afin de faciliter les déplacements », a assuré l’administration Plante. Dès dimanche, toutefois, près de 2200 véhicules de déneigement chargeront la neige sur plus de 10 000 kilomètres de voie routière, trottoirs et pistes cyclables.

Comme le veut le protocole, les hôpitaux, les accès aux réseaux de transports collectifs et les grandes artères seront « priorisés » par les équipes de la Ville, assure-t-on.

Avis aux citoyens : près de 8000 places de stationnement incitatif sont accessibles gratuitement dans les arrondissements, surtout la nuit. Montréal, de son côté, promet un « retrait un retrait rapide des interdictions de stationnement une fois le chargement complété afin de limiter les périodes d’interdiction de stationnement », en portant une « attention particulière » aux trottoirs.

Rappelons que la progression de l’opération du chargement de la neige peut être suivie en direct sur le site de la Ville de Montréal.

Partout au Québec, la tempête hivernale a forcé vendredi la fermeture de plus d’un millier d’écoles et de centres de services scolaires à travers la province, au moment où la neige et la pluie verglaçante rendaient les déplacements beaucoup plus difficiles sur plusieurs grands axes routiers. D’après Environnement Canada, jusqu’à 20 centimètres devraient avoir été reçus au total dans plusieurs la région de Montréal, alors qu’à Québec, on parle d’entre 15 et 30 centimètres.