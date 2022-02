Après la bordée de neige qui s’est abattue sur le Grand Montréal ces derniers jours, l’opération de chargement de la Ville se mettra en branle dès dimanche matin.

Florence Morin-Martel La Presse

L’opération de chargement de neige sera lancée dès 7 h pour la plupart des arrondissements. Pour certains secteurs, le déneigement s’effectuera plutôt en soirée dimanche. En tout, quelque 3000 employés et 2000 camions seront à l’œuvre pour s’occuper de la quinzaine de centimètres de neige tombée plus tôt cette semaine. « On est confiants d’être capable de terminer ça à peu près en quatre jours », estime Philippe Sabourin. La Ville prévoit avoir terminé de dégager les grandes artères d’ici mardi soir.

L’application mobile Info-Neige peut être utilisée pour vérifier l’état du chargement de la neige en direct. Pendant ce type d’opération, le plus important est que les citoyens s’assurent d’avoir déplacé leur voiture, rappelle Philippe Sabourin. « À chaque fois qu’il y a un remorquage, ça nous retarde », illustre-t-il.

Moins il y a de voitures remorquées, plus les endroits prioritaires peuvent être dégagés rapidement, comme les entrées des hôpitaux, des écoles, les artères commerciales, ainsi que les accès pour les transports en commun. Mais il y a aussi les rues étroites, ajoute Philippe Sabourin. « Ce qu’on veut, c’est que nos services d’urgence puissent se déplacer sans embûches », explique-t-il.

Cette opération de déneigement est la troisième cette année, à la suite d’une première effectuée en décembre et une deuxième à la mi-janvier. On compte en moyenne cinq à six opérations du genre lors d’un hiver, estime Philippe Sabourin.

De la neige samedi prochain ?

Des précipitations de neige pourraient s’abattre samedi prochain sur la métropole, indique Katarina Radovanovic, météorologue à Environnement Canada. « Mais c’est possible que le système nous évite », précise-t-elle.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, près de cinq centimètres de neige sont à prévoir pour la Rive-Nord montréalaise, dit Katarina Radovanovic. En ce qui concerne Montréal et la Rive-Sud, ces précipitations pourraient se changer en pluie.