Trois bris de conduites d'eau ont forcé l’intervention des autorités dans les dernières heures sur l’île de Montréal, alors que d’importantes quantités d’eau se sont accumulées sur la chaussée en pleine période de grand froid.

Henri Ouellette-Vézina La Presse

« Avec les froids extrêmes qu’on a et un hiver qui est aussi moins enneigé – il faut se rappeler que la neige sert souvent d’isolant –, ce n’est pas inhabituel. Mais chaque fois, on intervient le plus rapidement possible pour colmater le bris et assurer le maintien du service », a expliqué le porte-parole administratif de la Ville, Philippe Sabourin.

Le premier bris a d’abord été signalé aux autorités dans la nuit de jeudi à vendredi, sur la rue Garnier, entre les rues Jarry et Tillemont. Un tuyau de huit pouces y a été endommagé et une importante quantité d’eau s’en est échappée, forçant la fermeture de la circulation.

En début de journée, la situation était toutefois sous contrôle, les pompiers et les policiers montréalais ayant porté assistance. La pression de l’eau a toutefois été baissée dans certaines rues limitrophes par mesure préventive.

Plus au sud, un autre bris a forcé la fermeture de l’avenue du Mont-Royal, entre les rues Parthenais et de Lorimier. Au passage de La Presse vendredi, plusieurs ouvriers s’affairaient à réparer une conduite qui semblait avoir été complètement fracturée. Plusieurs curieux s’entassaient autour du périmètre de sécurité qui a été érigé sur place.

« Nos équipes sont sur place pour réparer le tout », avait plus tôt assuré sur Twitter le maire de l’arrondissement, Luc Rabouin, en partageant une photo montrant là aussi une importante accumulation d’eau sur la voie publique.

Presqu’au même moment, un autre bris est survenu vendredi sur la rue Sainte-Catherine, entre la rue Metcalfe et l’avenue McGill College. « Dans les trois situations, les fuites sous contrôle. En général, on achemine l’eau vers le puisard, le temps de procéder aux réparations », a indiqué M. Sabourin à ce sujet.