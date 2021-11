C’est un travailleur social, le conseiller municipal Alain Vaillancourt, qui a été choisi comme nouveau responsable de la sécurité publique au comité exécutif de la Ville de Montréal, au moment où la question de la sécurité est à l’avant-plan des préoccupations des Montréalais.

Isabelle Ducas La Presse

M. Vaillancourt est conseiller d’arrondissement dans le secteur du Sud-Ouest depuis 2013.

Lors de la présentation de son nouveau comité exécutif au Marché Bonsecours, dans le Vieux-Montréal, mercredi matin, la mairesse Valérie Plante a également annoncé un nouveau président pour le conseil d’administration de la Société de transport de Montréal (STM) : Eric Allan Caldwell, conseiller municipal dans Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, qui remplace l’ancien président Philippe Schnobb.

Le nouveau comité exécutif compte 14 membres et trois membres associés, et est constitué en majorité de femmes.

La mairesse Plante a souligné, lors d’un point de presse organisé à la suite de l’évènement, que l’expérience d’Alain Vaillancourt comme travailleur social serait très pertinente à son poste de responsable de la sécurité publique. Elle a rappelé que les questions de sécurité s’articulaient autour de trois axes : la lutte contre le trafic d’armes à feu, contre les groupes criminalisés, et le soutien aux organismes communautaires, dans le but de prévenir la violence.

« M. Vaillancourt a toujours été intéressé par plusieurs dossiers, et la sécurité publique en est un qui l’interpelle, a noté la mairesse. Le Sud-ouest est un quartier où il y a une augmentation de la violence armée dans certains coins. En ce moment, on a un enjeu lié à l’augmentation du trafic d’armes à feu, c’est indéniable. »

C’est Caroline Bourgeois qui était auparavant responsable de la sécurité publique au comité exécutif. L’élection de Mme Bourgeois, par 303 voix de majorité, à la mairie de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles fait l’objet d’un recomptage judiciaire. Elle n’a donc pas pu prêter serment, jeudi dernier, avec ses collègues élus, et n’a pu obtenir de poste au comité exécutif.

Valérie Plante a cependant indiqué que d’autres élus pourraient éventuellement être nommés au comité exécutif. « Il faut savoir qu’il y a aussi des conseillers associés, a-t-elle expliqué. Il y a actuellement des recomptages, mais on ne voulait pas attendre pour nommer notre comité exécutif. Mais des ajouts pourraient être faits. »

Renouveau à la STM

Depuis 2009, le président du conseil d’administration de la STM n’était pas un élu. C’est Philippe Schnobb, un ex-journaliste, qui occupait ce poste depuis 2013. M. Schobb avait annoncé en septembre dernier qu’il quitterait ses fonctions en décembre.

La nomination d’Eric Allan Caldwell renoue avec une tradition.

« Avoir le président de la STM assis autour de la table du comité exécutif, pour travailler conjointement avec la présidente au niveau de finances, entre autres, et avec nos responsables de la mobilité, de l’aménagement, des transports, ça va vraiment permettre de soutenir encore mieux la mission et les objectifs de la STM », a souligné la mairesse.

Elle n’a pas caché le fait que la STM faisait face à de nombreux défis, « liés au financement et à la baisse de l’achalandage ». Mais elle a aussi mentionné les « opportunités » à venir pour la société paramunicipale, comme le prolongement de la ligne bleu et le REM de l’Est.

Après que les membres du comité exécutif aient été nommés, Valérie Plante a souligné que ce comité exécutif majoritairement féminin était aussi plus représentatif de la diversité montréalaise, tout en alliant expérience et renouveau.

« Nous seront à l’écoute des Montréalaises et des Montréalais. Nous avons la ferme intention de les inclure dans nos efforts de transformation de la Ville », a promis la mairesse.

Le comité exécutif aura sa première rencontre jeudi matin.

L’opposition officielle à l’hôtel de ville a réagi en saluant « la présence d’une majorité de femmes et de plusieurs élus issus de la diversité au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal ».

« Nous félicitons d’ailleurs Dominique Ollivier, première femme noire à assurer la présidence. Notre équipe réitère sa volonté de collaborer afin de faire avancer les dossiers municipaux », indiqué Aref Salem, chef de l’opposition officielle, dans une déclaration écrite.

Mme Plante a choisi de ne pas nommer d’élus de l’opposition au sein de son comité exécutif. Les maires de certains arrondissements importants n’y siègent pas non plus, comme le maire de Rosemont-La Petite-patrie, François Limoges, et la mairesse de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Laurence Lavigne-Lalonde.