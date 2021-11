Alors qu’elle venait de prêter serment comme mairesse de Montréal pour un second mandat, jeudi soir au Palais des congrès de Montréal, Valérie Plante a promis de travailler « pour la population, mais surtout avec elle ».

Isabelle Ducas La Presse

« Ensemble nous allons faire de grandes choses », a-t-elle lancé, souriante.

« Beaucoup de travail nous attend dans ce mandat, pour construire un Montréal plus vert et innovant. »

Mme Plante a réitéré ses priorités : le logement abordable, des quartiers vivants et sécuritaires, des moyens de transport efficaces et un nouvel élan pour l’est de Montréal.

La cérémonie de prestation de serment se tenait au Palais des congrès de Montréal, devant un parterre de 250 invités.

Les élus ont fait leur entrée dans la salle en passant devant la Garde d’honneur formée de membres du Service de police de la Ville de Montréal et du Service de sécurité incendie de Montréal.

Valérie Plante était quant à elle escortée par des joueurs de cornemuse.

Normalement, 103 nouveaux élus auraient dû prêter serment, mais ils n’étaient que 97 à participer à la cérémonie. Six élus, des maires d’arrondissement ou des conseillers de ville, n’ont pu être assermentés parce que des recomptages ont été demandés à la suite de l’élection du 7 novembre.

Ka’nahsohon Kevin Deer, gardien de la foi du Mohawk Trail Longhouse, a ouvert la cérémonie.

Puis, le greffier de la Ville de Montréal, Me Emmanuel Tani-Moore, a procédé à la proclamation et à la prestation de serment des élus municipaux, nommés un à un, avant de prêter serment tous à l’unisson.

Valérie Plante a ensuite signé les documents officiels de prestation de serment ainsi que le livre d’or de la Ville de Montréal, entourée de ses deux fils et de son conjoint, Pierre-Antoine Harvey.

La cérémonie a pris fin avec quatre chansons interprétées par un groupe entièrement féminin, appelé La ligne rose.

Plus de femmes élues à Montréal

Selon un portrait relevé par Élections Montréal, ce sont 61 femmes (59,2 %) et 42 hommes (40,8 %) qui pourraient occuper l’un ou l’autre des 103 postes électifs de la Ville de Montréal.

Le portrait est basé sur les résultats officiels en comptant les six personnes qui ont obtenu la majorité des votes exprimés, mais dont l’élection fait l’objet d’une requête pour un nouveau dépouillement, a précisé Élections Montréal.

Lors de la dernière séance le 27 septembre dernier, le conseil municipal était composé de 29 femmes et 34 hommes et de deux postes vacants pour un total de 65 sièges.

Élections Montréal souligne aussi une meilleure représentation des jeunes, tandis que 41 nouveaux visages font leur entrée sur la scène politique municipale montréalaise, dont plusieurs jeunes de moins de 35 ans.

Ce sont 17 candidats de 35 ans et moins qui ont été élus, soit 13 femmes et 4 hommes.

Avec La Presse Canadienne