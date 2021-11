La nouvelle mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, nomme un élu d’un autre parti que le sien à son comité exécutif, a-t-elle annoncé mardi.

Isabelle Ducas La Presse

Même si sa formation politique, Coalition Longueuil, a remporté 13 sièges sur 15 au conseil de ville, Mme Fournier a nommé Sylvain Joly, du parti Option Greenfield Park, parmi les cinq membres du comité exécutif, qui sera composé de trois femmes et deux hommes.

M. Joly sera responsable de la circulation, du développement économique et de l’innovation, de l’entrepreneuriat, de l’économie sociale et des aînés.

Outre Catherine Fournier, qui présidera le comité exécutif et sera responsable des institutions démocratiques et de la jeunesse, les autres membres sont : Jonathan Tabarah, vice-président, responsable des finances et des infrastructures, de l’habitation, de l’urbanisme et du patrimoine ; Affine Lwalalika, responsable de la sécurité publique, de la culture et des communications, de la famille, de l’immigration et des relations interculturelles, ainsi que de la condition féminine ; et Marjolaine Mercier, responsable de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques, de la mobilité active, de la vie communautaire, de l’itinérance, de la santé et des saines habitudes de vie, ainsi que de l’éducation, des loisirs et des sports.

« Je remercie Mme Fournier pour sa confiance et je me réjouis que notre arrondissement ait enfin sa voix à la table des décisions de notre grande ville. Ma présence concrétise un engagement commun de travailler en concertation, dans l’ouverture et le dialogue », a commenté Sylvain Joly, par voie de communiqué.

Coalition Longueuil n’avait pas présenté de candidat dans Greenfield Park contre M. Joly à l’élection du 7 novembre, puisque les deux partis avaient déjà convenu de collaborer.

Sylvain Joly présidera d’office l’arrondissement de Greenfield Park. Le conseiller Alvaro Cueto sera désigné à la présidence d’arrondissement de Saint-Hubert, tandis que Carl Lévesque sera désigné comme président du conseil d’arrondissement du Vieux-Longueuil. Ces postes seront pourvus lors de la première séance du conseil de chaque arrondissement.

Les membres des commissions de la Ville, de l’agglomération et des autres instances seront annoncés au cours des prochains jours.