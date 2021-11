Projet Montréal a remporté 11 des 19 mairies d’arrondissement à Montréal. En remportant à l’arraché par 83 votes la mairie de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG), le parti de Valérie Plante égale ainsi son résultat électoral de 2017 avec 11 mairies d’arrondissement.

Vincent Brousseau-Pouliot La Presse

Florence Morin-Martel La Presse

Lionel Perez, chef de l’opposition au cours des quatre dernières années, avait été déclaré vainqueur par Radio-Canada tôt au cours de la soirée électorale. Mais son avance a diminué au fil des heures et la candidate de Projet Montréal, Gracia Kasoki Katahwa, a pris une mince avance mardi matin. Elle l’a finalement emporté avec une avance de 83 votes. Depuis janvier 2020, l’administration Plante est en conflit avec l’ex-mairesse de CDN-NDG Sue Montgomery, qui a terminé quatrième au scrutin d’hier.

La course a aussi été particulièrement serrée entre Projet Montréal et Ensemble Montréal pour la mairie de l’arrondissement d’Outremont. Le candidat d’Ensemble Montréal Laurent Desbois a remporté l’élection avec seulement 23 votes sur le maire sortant, Philipe Tomlinson, de Projet Montréal. Ce résultat fera possiblement l’objet d’un nouveau dépouillement (tout comme le résultat dans CDN-NDG).

Si la victoire de Projet Montréal à CDN-NDG est confirmée, le parti de Valérie Plante aura 11 maires d’arrondissement et contrôlera 11 des 19 conseils d’arrondissement de Montréal.

Projet Montréal a fait un gain dans deux arrondissements, à Verdun et à Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (il avait gagné cette mairie lors d’une partielle en 2018, mais Ensemble Montréal contrôlait le conseil d’arrondissement).

Sue Montgomery quatrième dans CDN-NDG

Âprement disputée, la mairie de CDN-NDG, l’arrondissement le plus populeux de Montréal, était l’une des courses électorales les plus intéressantes à Montréal.

Élue à la mairie d’arrondissement de CDN-NDG sous les couleurs de Projet Montréal en 2017, Mme Montgomery a été expulsée du caucus du parti en janvier 2020 pour ne pas avoir su maintenir un climat de travail « exempt de harcèlement » parmi les employés de l’arrondissement. S’en est suivie une saga judiciaire qui a coûté 600 000 $ jusqu’ici aux contribuables montréalais. Dimanche, Mme Montgomery a terminé quatrième (9,7 % des voix), derrière le candidat de Mouvement Montréal, Matthew Kerr (11,1 %).

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Sue Montgomery, candidate déçue à la mairie de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

« Je ne suis pas déçue. Je suis très fière de mon équipe, et de moi. On a fait une campagne très positive, on a créé une équipe diversifiée et on a essayé de faire quelque chose de nouveau en politique municipale. Les résidants ont parlé », a dit Mme Montgomery, qui compte continuer de défendre sa réputation dans son litige devant les tribunaux face à la Ville. « Mme Plante a fait mal à ma réputation. C’est malheureux », a-t-elle ajouté.

Projet Montréal a aussi repris la mairie de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, perdue en cours de mandat alors que le parti avait expulsé la mairesse d’arrondissement Giuliana Fumagalli en raison de comportements inappropriés en milieu de travail. Laurence Lavigne Lalonde, de Projet Montréal, a été élue nouvelle mairesse de Villeray, devant Guillaume Lavoie, ex-candidat à la direction de Projet Montréal en 2016 (il avait perdu de justesse contre Valérie Plante), qui faisait un retour en politique avec le parti de Denis Coderre. « Les gens croient en notre vision de miser sur la vie de quartier et le quotidien des citoyens plutôt que sur les grands projets qui flashent », a dit Laurence Lavigne Lalonde.

Balayage de Projet Montréal dans Verdun

Le parti de Valérie Plante a aussi fait un gain à la mairie d’arrondissement de Verdun, où Marie-Andrée Mauger a défait Antoine Richard, candidat d’Ensemble Montréal et courtier immobilier qui a défrayé la chronique durant la campagne en raison de ses opérations immobilières de vente-achat (flips). Projet Montréal a remporté les sept sièges au conseil d’arrondissement de Verdun (contre trois en 2017). « On savait que de plus en plus de citoyens découvraient la vision de Projet Montréal. Ça [l’affaire des flips] a peut-être encouragé certaines personnes à regarder notre bilan de plus près », a dit Mme Mauger.

Malgré sa décision de fermer la marina pour la transformer en parc public, Maja Vodanovic, de Projet Montréal, a été réélue avec une avance de 2850 voix comme mairesse de l’arrondissement de Lachine.

Émilie Thuillier (Ahuntsic-Cartierville), Pierre Lessard-Blais (Mercier–Hochelaga-Maisonneuve), Luc Rabouin (Plateau-Mont-Royal), Caroline Bourgeois (Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles), Benoit Dorais (Sud-Ouest) et François Limoges (Rosemont – La Petite-Patrie) ont aussi été élus à des mairies d’arrondissement pour Projet Montréal. Élue mairesse de Montréal, Valérie Plante siège automatiquement comme mairesse de l’arrondissement de Ville-Marie.

Six maires d’arrondissement pour Ensemble Montréal

De son côté, Ensemble Montréal, parti de Denis Coderre, a fait élire six maires d’arrondissement.

Dans Montréal-Nord, Christine Black a défait le militant Will Prosper (Projet Montréal), qui a eu à faire face durant la campagne à la controverse de sa démission de la Gendarmerie royale du Canada en 2001 parce qu’il était soupçonné d’avoir fourni des informations à des membres de gangs de rue.

Jim Beis (Pierrefonds-Roxboro), Alan DeSousa (Saint-Laurent) et Michel Bissonnet (Saint-Léonard) ont été réélus pour Ensemble Montréal. Stéphane Côté a fait un gain pour Ensemble Montréal dans L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, tout comme Laurent Desbois dans Outremont.

Tout comme aux élections de 2017, des candidats indépendants ont mis la main sur les mairies d’arrondissement d’Anjou (Luis Miranda, réélu) et de LaSalle (Nancy Blanchet, élue).