Offrir des rabais de taxes aux propriétaires de la classe moyenne, mais augmenter la facture pour les propriétaires de maisons plus chères : c’est ce que propose Valérie Plante, la mairesse de Montréal, si elle est élue pour un prochain mandat.

Isabelle Ducas La Presse

La cheffe de Projet Montréal présentait lundi matin son engagement d’instaurer un taux de taxation différencié pour les propriétés résidentielles.

« Cette mesure va permettre de transférer une partie du fardeau fiscal résidentiel vers les maisons les plus dispendieuses, et un rabais de taxes équivalent va être offert aux propriétaires de la classe moyenne, qui a besoin de souffler. Et on veut que la classe moyenne demeure à Montréal », a expliqué Mme Plante en conférence de presse, dans un parc du quartier Ahuntsic.

Projet Montréal prévoit imposer un taux de taxation moins élevé sur la première tranche de 500 000 $ de valeur d’une propriété. Pour une résidence de 514 000 $, l’économie représenterait 450 $ par année, a évoqué Mme Plante.

Cette mesure ne coûtera rien à la Ville, puisque « les mieux nantis vont payer la différence », a-t-elle ajouté.

Alors que s’amorce la dernière semaine de campagne avant l’élection du 7 novembre, Valérie Plante prévoit multiplier les annonces et les rencontres avec la population, dans tous les coins de Montréal, a-t-elle dit. « On veut conserver les arrondissements où on a déjà des élus de Projet Montréal, mais on veut aussi faire des gains »,