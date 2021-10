Des entraves majeures compliqueront les déplacements sur le réseau routier cette fin de semaine, notamment au niveau de l’autoroute 25 en direction nord, dans le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Mobilité Montréal invite les automobilistes à éviter le secteur.

Florence Morin-Martel La Presse

L’autoroute 25 en direction nord sera complètement fermée entre la sortie 90 et l’entrée des rues Notre-Dame Est/Curatteau, incluant le tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, de samedi 0 h 30 à lundi 5 h. Les conducteurs seront invités à faire un détour via la sortie 82 pour le pont Jacques-Cartier, sortie avenue De Lorimier Sud, rue Notre-Dame Est, rue Dickson et avenue Souligny.

PHOTO FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS A25 nord, dans le tunnel Louis-H.-La Fontaine, fin de semaine du 29 octobre.

Par défaut, la rue Notre-Dame Est en direction ouest sera fermée entre les rues Curatteau et De Boucherville, à compter de vendredi 22 h. Sur la Rive-Sud, les bretelles menant de la route 132 est et ouest à l’autoroute 25 Nord seront fermées à compter de vendredi 23 h 30. Même scénario pour les entrées du boulevard Marie-Victorin Est et Ouest et celle de la rue de l’Île-Charron.

PHOTO FOURNIE PAR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS A25 nord, secteur tunnel et avenue Souligny, fin de semaine du 29 octobre.

L’autoroute 10 en direction est entre la rue Wellington et l’entrée à la hauteur de la rue Carrie-Derick sera complètement fermée, de vendredi 23 h à samedi 8 h. Même scénario pour les nuits de samedi à dimanche et dimanche à lundi. Les automobilistes pourront faire un détour via les rues Wellington, Saint-Patrick, Bridge, des Irlandais et le chemin des Moulins.

En ce qui concerne l’autoroute 10 en direction ouest, elle sera complètement fermée entre la sortie 2 et la rue Wellington, de vendredi 23 h à samedi 8 h.