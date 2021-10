Grand Montréal

Statut linguistique de la métropole

Mouvement Montréal propose un référendum

Malgré les « deux solitudes » qu’ils incarnent en matières linguistiques, Balarama Holness et Marc-Antoine Desjardins s’engagent à ce que leur parti unifié tienne une consultation publique d’un an sur l’usage du français et de l’anglais dans les institutions, en vue de la tenue d’un « référendum sur le statut linguistique » de la métropole.