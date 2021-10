Grand Montréal

Deuxième débat des élections municipales

Plante et Coderre ferment la porte à des Jeux olympiques à Montréal

Valérie Plante et Denis Coderre se sont tous deux dits opposés mercredi à une candidature conjointe de Montréal et Toronto pour y tenir des Jeux olympiques. La mairesse s’est toutefois montrée plus disposée à le faire, si toutes les conditions sont réunies.