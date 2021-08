Après de longs délais, la nouvelle place publique sise au cœur du Quartier des spectacles, à Montréal, a été inaugurée lundi. Elle sera dédiée à l’art et à la lecture l’été, et au patinage l’hiver.

Isabelle Ducas La Presse

Situé au coin des rues Sainte-Catherine et Clark, l’espace a été baptisé « Esplanade Tranquille » en l’honneur du libraire Henri Tranquille, passionné de littérature et défenseur de la liberté d’expression qui a tenu boutique à cet endroit entre 1937 et 1975 – c’est d’ailleurs là que le manifeste Refus global a été lancé, en 1948.

Aujourd’hui, les promeneurs y trouveront des bancs, de la verdure et une bibliothèque en libre-service. On prévoit y organiser des parcours thématiques, des installations d’art public, des concerts intimes et d’autres activités en lien avec les festivités estivales.

L’hiver, l’espace sera occupé par une vaste patinoire réfrigérée, à laquelle seront intégrées des œuvres interactives, et où des activités auront lieu.

IMAGE TIRÉE DU COMPTE TWITTER DE VALÉRIE PLANTE La patinoire

Un pavillon multifonctionnel se trouve aussi sur l’esplanade, avec des salles de production et d’entreposage, une aire de restauration et un local pour les patineurs. Cet édifice n’est cependant pas encore prêt à recevoir les visiteurs.

Le projet est en chantier depuis longtemps. Son inauguration était d’abord prévue en 2019, puis en 2020. Les coûts de construction, d’abord estimés à 67,1 millions, ont grimpé à 78,8 millions, a révélé la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« Ça a été plus long que prévu », a reconnu la présidente du conseil d’administration du Partenariat du Quartier des spectacles, Monique Simard. « Il y a eu la pandémie, et aussi des défis techniques considérables. »

Il a par exemple fallu décontaminer le terrain, autrefois utilisé comme stationnement pour les voitures de police.

Valérie Plante a rappelé que son prédécesseur, Denis Coderre, qui est maintenant son adversaire dans la course à la mairie, avait prévu la construction d’un stationnement à étages sur une partie du site. « Quand on est arrivés en poste, on a voulu pousser la réflexion, et faire quelque chose qui répond aux besoins. Faire un stationnement étagé n’était pas une nécessité », a-t-elle souligné.

Les travaux ont été rendus possibles grâce au financement de 40 millions de dollars provenant du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, octroyé en vertu du volet Grands projets du Fonds Chantiers Canada-Québec.