Une dizaine de milliers de manifestants se sont réunis au parc Maisonneuve à Montréal samedi, pour marcher contre la vaccination obligatoire chez les travailleurs de la santé et en éducation. Cet évènement survient alors que la majeure partie de la semaine a été marquée par une hausse des cas de COVID-19.

« Choix libre et éclairé », pouvait-on lire sur les pancartes des opposants à la vaccination obligatoire en milieu de travail. Les revendications de plusieurs personnes présentes s’étendaient aux mesures sanitaires en général. « Legault, le masque, on n’en veut pas », scandaient des manifestants au son des tambours, en marchant sur la rue Sherbrooke.

« Legault en prison », a crié un homme avec le drapeau des Patriotes noué autour du cou. Une marée de ballons jaunes flottait dans la foule, pour signifier l’opposition au port du masque. « Je suis contre toutes les obligations », a lancé une femme qui a refusé de fournir son nom à La Presse, en se dirigeant vers la manifestation.

Cet évènement a été organisé par le collectif Infirmières et infirmiers de première ligne du Canada et Réinfo Santé Québec. La marche qui a débuté vers 13 h devrait prendre fin devant les bureaux de l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec, sur la rue Molson. L’évènement se déroule avec une forte présence policière.

Le premier ministre François Legault a annoncé la semaine dernière l’intention de rendre la vaccination obligatoire au personnel soignant tels que les infirmières, médecins, ambulanciers et préposés aux bénéficiaires des centres d’hébergement pour personnes âgées. Cette décision toucherait à la fois le secteur public et privé.

Depuis jeudi, la commission de la Santé et des Services sociaux se penche sur la vaccination des professionnels de la santé et « d’autres catégories de travailleurs qui sont en contact prolongé avec les citoyens ». L’Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE) s’est prononcée en faveur de la vaccination obligatoire des éducatrices.

La recommandation de la santé publique au sujet de la vaccination obligatoire pour ces travailleurs devrait être finalisée la semaine prochaine, a affirmé le ministre Christian Dubé, sur Twitter vendredi.

