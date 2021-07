Un tronçon de l’autoroute 40 sera complètement fermé à la circulation dès 22 h vendredi jusqu’à 5 h lundi matin, afin de poursuivre les travaux de réparation de la chaussée.

Alice Girard-Bossé La Presse

L’autoroute Métropolitaine vers l’est sera complètement fermée entre la sortie numéro 71, menant au boulevard Saint-Laurent et à la rue Saint-Denis, et l’entrée en provenance du boulevard Saint-Michel. La circulation sera déviée sur le boulevard Crémazie Est. En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, cette fermeture pourrait s’amorcer plus tard, prendre fin plus tôt ou être reportée.