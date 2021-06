Les crimes contre la personne ont diminué de 3 %, tandis que les crimes contre la propriété ont connu une baisse de 11,9 % et que les autres infractions au Code criminel ont chuté de 16,6 %.

La pandémie de COVID-19 a tempéré les ardeurs des criminels : les infractions ont diminué de 11,2 % à Montréal en 2020, dans toutes les catégories de crimes, sauf pour les crimes haineux basés sur la race, qui ont bondi.

Isabelle Ducas La Presse

Les crimes contre la personne ont diminué de 3 %, tandis que les crimes contre la propriété ont connu une baisse de 11,9 % et que les autres infractions au Code criminel ont chuté de 16,6 %, selon le dernier rapport annuel du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), rendu public mercredi.

Le nombre d’homicides est resté stable : il y en a eu 25 en 2020, soit le même nombre qu’en 2019.

Certains types de crimes ont toutefois augmenté : les tentatives de meurtre ont connu une hausse de 7,4 % comparativement à 2019, et les vols de véhicules ont crû de 10,8 %.

Les armes à feu ont été beaucoup plus présentes lors des tentatives de meurtre : les policiers en ont trouvé dans 72,7 % plus de cas. Le SPVM a aussi saisi plus d’armes (en hausse de 23,8 %), mais moins d’armes ont été remises volontairement (baisse de 56,1 %).

Explosion des crimes haineux

Les incidents haineux ciblant la race, l’origine nationale ou ethnique ou la couleur d’une personne ont bondi de 106,9 %, tandis que les crimes haineux commis pour ces mêmes raisons ont augmenté de 52,9 %.

En raison des périodes de confinement, les routes ont été moins fréquentées. Il y a donc eu une baisse notable des cas de conduite avec facultés affaiblies, de 39 %. Moins de constats d’infraction ont aussi été remis aux cyclistes (baisse de 39 %) et aux piétons (baisse de 42,4 %).

Les collisions mortelles (29) et celles avec blessés graves (136) ont cependant augmenté de 3 %, tandis que celles avec blessés légers et avec dommages matériels ont diminué (respectivement de 32,9 % et de 31,1 %).

Un cycliste est mort dans une collision en 2020, alors qu’il n’y avait pas eu de décès en 2019. Les collisions impliquant des cyclistes avec blessés graves (22) ont augmenté de 100 %, alors que celles ayant causé des blessures légères ont diminué de 16,5 %.

Chez les piétons, il y a eu moins de collisions dans toutes les catégories : collisions mortelles (-25 %), avec blessés graves (-23,5 %) et avec blessés légers (-40,4 %).

La pandémie a tenu les policiers occupés pour d’autres types d’infractions : le SPVM a observé une hausse de 375 % des infractions aux lois provinciales, et a reçu 6385 signalements pour des rassemblements interdits ou des commerces ne respectant pas les mesures sanitaires. Ils ont dû assurer 295 services d’ordre reliés à la pandémie.

Les appels aux 911 ont toutefois baissé légèrement, de 3,1 %.