Depuis des années, l’arrivée de l’été signifie le retour des cônes orange, synonymes de travaux sur le réseau routier du Grand Montréal. Mobilité Montréal a présenté mardi les principaux chantiers qui toucheront de nombreuses artères au cours des prochains mois. Les automobilistes devront s’armer de patience : il faudra attendre jusqu’en 2025 avant que les principaux projets ne soient achevés.

Éric-Pierre Champagne

La Presse

Ouest-de-l’Île

Une cinquantaine de chantiers sont prévus à Montréal, mais l’un d’eux n’était pas au programme initial. Le bris de tiges de renforcement de la structure du pont de l’Île-aux-Tourtes, survenu le 20 mai, a changé la donne. Les travaux d’urgence en cours devraient être terminés avant la Saint-Jean-Baptiste. On prévoit rouvrir les trois voies de chaque côté le 21 juin. Deux voies dans chaque direction sont actuellement accessibles aux automobilistes. Sur l’autoroute 40, des travaux de reconstruction de la chaussée sont prévus à la hauteur de Sainte-Anne-de-Bellevue, lesquels forceront la fermeture complète en direction est. On pourra circuler en sens inverse dans la voie en direction ouest. Un autre chantier sur l’A40, à Pointe-Claire, débutera au début du mois d’août. Des fermetures sont prévues, mais de nuit.

Autoroute 13

L’autoroute 13, dans le nord-ouest de la ville, sera l’un des secteurs les plus touchés. Quatre chantiers sont prévus entre le pont Louis-Bisson et l’autoroute 520. Des travaux auront aussi un impact sur la circulation sur l’autoroute 40 et sur le boulevard Laurentien. Les automobilistes sont invités à planifier leurs déplacements, particulièrement s’ils doivent transiter par ce secteur.

Échangeur Saint-Pierre et pont Honoré-Mercier

Des travaux en cours sur le pont Honoré-Mercier se poursuivront jusqu’en novembre. Une voie est ouverte dans chaque direction, mais des fermetures complètes sont prévues pendant plusieurs week-ends, chaque fois seulement dans une direction. Côté Rive-Sud, des travaux de réfection de la chaussée auront cours tout l’été sur la route 138. De nombreuses fermetures sont prévues la fin de semaine jusqu’en septembre sur les bretelles d’accès et de sortie du pont. Un autre chantier ralentira également la circulation sur l’échangeur Saint-Pierre, où des travaux de réparation de structure sont prévus.

Secteur de l’échangeur Turcot

Un autre axe majeur verra des cônes orange tout l’été, soit le secteur de l’échangeur Turcot, où des travaux sont prévus sur l’autoroute 15, la route 136 et les autoroutes 10 et 20. Des fermetures partielles et complètes la nuit et le week-end sont à l’horaire.

Centre-ville

Beaucoup de chantiers sont prévus au centre-ville, notamment pour la reconstruction de conduites d’eau et le déploiement du Réseau express vélo (REV). La rue Saint-Antoine sera particulièrement à éviter pour les automobilistes. Toujours au centre-ville, mais plus à l’est, il y aura aussi des travaux, notamment dans les rues Sainte-Catherine et Saint-Denis, le boulevard De Maisonneuve et l’avenue Papineau, à différentes périodes pendant l’été.

Est de Montréal

Dans l’Est, des ouvrages sont à l’horaire sur l’autoroute 40, le boulevard Crémazie, la rue Jean-Talon et le boulevard Pie-IX. Dans la rue Jean-Talon et le boulevard Pie-IX, des travaux en vue du prolongement de la ligne bleue du métro et de l’implantation du service rapide par bus sont prévus à différents moments au cours des prochains mois. Des fermetures surviendront aussi sur l’autoroute 40 entre l’autoroute 520 et le boulevard Provencher en raison de travaux de réparation de la dalle de la chaussée.

Tunnel La Fontaine et Rive-Sud

C’est l’autre gros chantier de l’été avec celui de l’autoroute 13, soit des travaux de réfection majeurs du tunnel Louis-Hippolyte La Fontaine. Des ouvrages sont aussi prévus sur les autoroutes 20 et 25 entre la rivière Richelieu et l’échangeur Anjou. Pour le tunnel, des fermetures complètes sont à l’horaire dans une ou l’autre des directions. Des fermetures et des déviations surviendront également sur les autoroutes 20 et 25.

Objectif 2025

Une bonne nouvelle, plusieurs chantiers se termineront cet été, signale Philippe Sabourin, porte-parole de la Ville de Montréal, qui rappelle que ces travaux sont nécessaires afin de combler « le déficit d’entretien des infrastructures ». Beaucoup d’entre elles, érigées dans les années 1960, ont atteint la limite de leur durée de vie. Les chantiers sont également plus nombreux que l’an dernier, mais ils sont plus « éparpillés » sur le territoire, ajoute Sarah Bensadoun, de Mobilité Montréal. « D’ici cinq ans, des projets comme celui de l’échangeur Turcot, du REM, du tunnel La Fontaine et du SRB sur Pie-IX seront terminés. D’ici 2025, on devrait donc voir une très grande amélioration du réseau routier », affirme-t-elle.

Pour connaître l’état du réseau routier, composez le 511 ou consultez le site quebec511.info.

Pour planifier ses déplacements en transports collectifs, l’application Chrono de l’Autorité régionale de transport métropolitain est offerte pour les téléphones Apple et Android.