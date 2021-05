Grand Montréal

Racisme chez les cols bleus

« Il doit y avoir un changement de culture »

Le racisme dans les clos de voirie de l’arrondissement de Montréal-Nord illustre un « problème de société » bien plus large auquel on doit s’attaquer par des mesures « concrètes et directes », affirme le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCBM), pour qui un grand changement de culture doit maintenant s’entamer à l’interne.