Le président du conseil municipal de Longueuil, Jonathan Tabarah, annoncera mardi matin qu’il se joint à l’équipe de la députée Catherine Fournier en vue des prochaines élections municipales dans cette ville.

Isabelle Ducas

La Presse

Mme Fournier, qui est députée indépendante, a annoncé la semaine dernière qu’elle quittait la politique provinciale pour être candidate à la mairie de Longueuil lors des élections de novembre prochain.

M. Tabarah a décidé de se joindre à son équipe parce qu’il estime que Catherine Fournier saura ramener un peu plus d’harmonie à l’hôtel de ville.

« Depuis quelques années, le climat politique est tendu et difficile au conseil municipal, dit Jonathan Tabarah. Je suis certain que Catherine est la meilleure personne pour réussir à casser cette mauvaise ambiance, et pour développer tout le potentiel de la ville. »

Selon le conseiller municipal, d’autres élus en poste actuellement annonceront, au cours de la semaine, qu’ils feront équipe avec Catherine Fournier.