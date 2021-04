(Montréal) Les adeptes de BIXI pourront enfourcher les vélos en libre-service une semaine plus tôt que prévu : ils seront disponibles dès demain, vendredi le 9 avril.

Isabelle Ducas

La Presse

« Les gens ont besoin de bouger et les équipes BIXI ont tout fait pour que le service puisse être disponible le plus rapidement possible cette année. Nous sentons la fébrilité dans l’air, puisque nous avons vendu plus d’abonnements qu’à pareille date en 2019, qui fut une année record, » a indiqué dans un communiqué le président du conseil d’administration de BIXI Montréal, Alexandre Taillefer.

Afin de répondre à la demande grandissante pour le vélo électrique, BIXI Montréal procédera par ailleurs graduellement à l’ajout de 83 nouvelles stations électriques à partir du 15 avril, ce qui portera le nombre total de stations à 763 cette saison, a ajouté M. Taillefer.

BIXI a ajouté 725 vélos électriques à sa flotte cette saison, ce qui porte le total à 1905 BIXI électriques et 7270 BIXI réguliers. Les utilisateurs peuvent louer ou laisser l’un ou l’autre des types de vélos à n’importe quelle station, que celle-ci soit électrique ou non.

« L’engouement pour les vélos électriques étant en forte croissance (ceux-ci ont été utilisés 60 % plus que les vélos réguliers l’an dernier), les BIXI électriques représenteront 20 % de la flotte totale cette année, par rapport à 14 % en 2020 », indique BIXI dans son communiqué.

Six nouvelles stations électriques s’ajoutent dans les arrondissements de Pierrefonds-Roxboro et de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève, ce qui fait doubler le territoire desservi par BIXI : il passera de 142 km carrés à 317 km carrés à Montréal, Westmount, Montréal-Est, Mont-Royal, Laval et Longueuil.

La date de lancement habituelle est le 15 avril. Elle a donc été devancée de six jours.

Dès 8 h vendredi, les vélos BIXI commenceront progressivement à apparaître dans le réseau pour la fin de semaine. Les usagers sont invités à consulter l’application mobile pour connaître les disponibilités dans leur secteur.

BIXI a changé sa grille tarifaire cette année, et offre un rabais pour les abonnements achetés avant le 15 avril.

« Nous le voyons depuis la dernière année, les activités de plein air, notamment le vélo, sont plus populaires que jamais, et ce, partout dans le monde. Nous sommes fiers que BIXI demeure la colonne vertébrale du transport actif en libre-service à Montréal, » a commenté Éric Alan Caldwell, responsable de l’urbanisme et de la mobilité au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.