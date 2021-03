La gratuité s’applique au stationnement sur rue dans l’arrondissement de Ville-Marie, le vendredi à partir de 18 h et la fin de semaine.

Pour inciter la population à fréquenter les commerces du centre-ville, durement affectés par les restrictions dues à la pandémie, la Ville de Montréal prolonge la gratuité du stationnement jusqu’au 6 septembre prochain.

Isabelle Ducas

La Presse

C’est la cinquième fois que cette mesure, d’abord annoncée en décembre dernier pour le temps des Fêtes, est prolongée.

La gratuité s’applique au stationnement sur rue dans l’arrondissement de Ville-Marie, le vendredi à partir de 18 h et la fin de semaine.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a expliqué dans un communiqué que cette mesure a pour but de « favoriser l’achat local, la mobilité et la relance économique du centre-ville ».

« Une façon pour nous d’encourager les citoyens et citoyennes ainsi que les habitants de la grande région de Montréal à venir profiter des nombreux attraits du centre-ville lors de la saison estivale », a-t-elle déclaré.

Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial au comité exécutif, a souligné que les commerces vivaient une situation difficile, en appelant les citoyens à « soutenir les organismes, commerçants et entreprises, de même que plus largement, l’économie montréalaise ».