Manon Barbe, qui règne sur LaSalle sans interruption depuis 2001, ne sera pas candidate à sa propre succession en novembre prochain.

Philippe Teisceira-Lessard

La Presse

L’élue en a fait l’annonce mardi sur les réseaux sociaux.

« Il n’y a ni lassitude, ni maladie derrière cette décision », a-t-elle écrit. « Tout simplement le constat de la mission accomplie. Depuis 25 ans, je me lève en pensant à LaSalle et je me couche en pensant à LaSalle. Le temps est venu de penser à autre chose ! Même si ça semble un cliché, j’aimerais passer plus de temps avec ma famille et mes proches. »

Mme Barbe a d’abord été élue en 1995 comme conseillère municipale de la Ville de LaSalle, avant de prendre les rênes de l’arrondissement du même nom à partir des fusions municipales.

Elle a porté les couleurs d’Union Montréal, siégeant même au comité exécutif de Gérald Tremblay, avant de quitter et de créer un parti local qui porte son nom. Celui-ci occupe actuellement la totalité des sièges du conseil d’arrondissement.

« Regardez autour de vous : LaSalle n’a jamais été aussi belle », a écrit Mme Barbe. « Nous avons des parcs magnifiques, l’état des rues est parmi les meilleurs de l’île, nos bâtiments municipaux sont bien entretenus, et nous aurons bientôt une splendide nouvelle bibliothèque. […] Tout ça, nous l’avons fait en maintenant un faible endettement et un niveau de taxation parmi les plus bas. »

En 2017, elle avait appelé les Montréalais à voter pour Valérie Plante comme mairesse de Montréal.