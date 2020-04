Les équipements de colmatage des nids-de-poule sillonneront les rues afin d’assurer la sécurité et la mobilité de tous les usagers du réseau routier.

Nettoyage de rues et colmatage de nids-de-poule à Montréal

(Montréal) La Ville de Montréal annonce qu’elle entamera ses opérations de nettoyage de rues et de colmatage de nids-de-poule sur l’ensemble de son territoire dès mardi.

La Presse canadienne

Le nettoyage des rues se fera progressivement et commencera sur les grandes artères, ainsi que sur les trottoirs et les pistes cyclables. Les rues locales dont l’entrée en vigueur des horaires de stationnement a été reportée au 1er mai seront nettoyées dans un second temps.

Dans toutes ses actions, la Ville suit les recommandations émises par la Direction régionale de santé publique.

Les équipements de colmatage des nids-de-poule sillonneront les rues afin d’assurer la sécurité et la mobilité de tous les usagers du réseau routier. Cette opération débutera également mardi.

Les travaux qui se dérouleront progressivement sont planifiés sur les différents axes de circulation, de jour comme de nuit, de façon à limiter les entraves à la circulation.

La Ville de Montréal signale que les parcours des appareils spécialisés sont déterminés en fonction de l’état des chaussées et ajustés selon les travaux réalisés annuellement de façon à optimiser leur utilisation.

Les autorités rappellent que ces opérations doivent être faites dans des conditions météorologiques spécifiques : il ne doit pas faire trop froid et la chaussée doit être assez sèche. Ce sont ces conditions qui dicteront chaque jour si le travail peut ou non être réalisé.

Chaque année, près de 200 000 nids-de-poule sont colmatés à Montréal.