Les équipes de chargements de la Ville de Montréal étaient à pied d’œuvre samedi dès 7 h pour ramasser la neige accumulée lors de la tempête de vendredi.

Janie Gosselin

La Presse

Les opérations devraient se poursuivre jusqu’à vendredi prochain pour ramasser les 35 cm de neige tombés jeudi et vendredi sur la métropole. « Avec les grands vents qu’on a eus hier, ça a ramené toute la neige qui était sur les toits sur le domaine public, alors nos équipes ont en fait 40 cm à ramasser », a expliqué le porte-parole de la Ville, Philippe Sabourin.

Au total, 3000 employés seront mobilisés durant la semaine, jour et nuit, pour procéder au chargement de la neige. Les trottoirs, quant à eux, ont déjà été déblayés.

« Le défi, c’est toute cette accumulation, ça va être un travail de longue haleine, c’est une grosse semaine, a précisé M. Sabourin. On va demander aux gens d’être patients et de collaborer, aussi. » La collaboration des automobilistes est particulièrement essentielle, dit-il, rappelant l’existence de stationnements incitatifs. La Ville demande aux gens d’éviter de garer leur véhicule en angle et de respecter les interdictions de stationnement pour assurer le bon déroulement des opérations.

Transports Québec s’affairait de son côté sur les autoroutes. L’autoroute 40, à la hauteur du boulevard Cavendish, en direction est, sera fermée pour déneigement à partir de 23 h 59 samedi jusqu’à 9 h dimanche. L’autoroute 13, à la hauteur de l’autoroute 40, en direction sud, sera fermée de dimanche, 22 h, à lundi, 2 h.

> Consultez l'état du réseau routier

Les services de collecte d’ordures ménagères, de recyclage et de compost sont maintenus durant les opérations de chargement. « Si c’est possible pour les citoyens d’attendre la prochaine collecte, ça donne un coup de main aux équipes », a dit M. Sabourin, ajoutant que les ordures comme le recyclage ou les bacs de compost devraient être laissés près des bâtiments et non dans les bancs de neige ou sur les trottoirs.

Le Service de sécurité incendie de Montréal rappelle aux gens de bien dégager les accès et les balcons de la neige.