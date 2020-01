17 millions pour contrer les inondations printanières de 2019

Les inondations exceptionnelles et centennales qui ont affecté l’île de Montréal, le printemps dernier, ont engendré des dépenses totalisant plus de 17 millions, soit plus du double de la facture à la suite des inondations de 2017. C’est ce que révèle le rapport du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) qui sera déposé mercredi matin à la séance hebdomadaire du comité exécutif montréalais.